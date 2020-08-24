بتكلفة 10 ملايين جنيه .. محافظ دمياط تفتتح مدرسة العنانية الإبتدائية "٢"

إفتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم الاثنين، مدرسة العنانية الابتدائية رقم ٢ التابعة لإدارة دمياط التعليمية، بعد إتمام أعمال الإحلال الكلى لها وذلك بتكلفة بلغت ١٠.٧٤٢.٩٣ مليون جنيه ..





وتفقدت المحافظ خلال الافتتاح الذى جاء بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وعادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم وجيهان حسين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، مبنى المدرسة بما يتضمنه من طابق أرضى وأربعة طوابق علوية بإجمالى عدد ٢٤ فصلا دراسيا مجهزين وفقًا لأعلى المعايير الخاصة بإنشاء المنشآت التعليمية...





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وتسلمت الدكتورة منال عوض خلال تفقدها لفصول رياض الأطفال وأقسام الكمبيوتر والمجالات و المكتبة، درعًا تذكاريًا من أسرة المدرسة تقديرًا لجهودها المبذولة لخدمة المحافظة و أبنائها..





وأوضحت محافظ دمياط فى تصريح لها اليوم، أن المحافظة و كافة الأجهزة المعنية يعملون وفقًا لخطة محددة للنهوض بالعملية التعليمية وتقليل الكثافة الطلابية بالفصول، منوهة الى أن دمياط من أولى المحافظات التى حققت معدلات عالية فى تنفيذ محاور تلك الخطة، حيث تم إتمام أعمال الإحلال الكلى و الجزئى و الإنشاء الجديد لما يقرب من ٥٦ مدرسة بمراكز ومدن المحافظة وذلك خلال العامين الماضيين.