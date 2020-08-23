ضبط 104 كيلو لحوم الفاسدة في دمياط.. شاهد

شنت مديرية الطب البيطرى بدمياط ،برئاسة الدكتور ايهاب شكرى مدير عام مديرية الطب البيطرى بدمياط ،وبالتنسيق مع مديرية الصحة والرقابة التموينية ، حملة مكبرة على المحال التجارية والمطاعم لضبط اللحوم الفاسدة والغير صالحة.





أسفرت الحملة ، عن ضبط ٤٩كجم من اللحوم المفرومة الفاسدة و٢٥ك من الكبدة و ٣٠ ك السجق غير صالح للاستهلاك الادمى باجمالي مضبوطات ١٠٤كجم .





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تم ضبط المضبوطات والتحفظ عليها وتم تحرير المحاضر الازمة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات الازمة حيال المخالفين.





تأتى الحملة في اطار الحملات التموينية والتفتيشية التى تقوم بها محافظة دمياط لضبط الاسواق ومحتكرى السلع وكذلك ضبط الأطعمة الفاسدة واللحوم الحية والمصنعة والغير صالحة لاستهلاك الادمى.







