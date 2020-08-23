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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:29 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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زينب الزغبي
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بيانًا قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 2 سفينة حاويات و عدد 8 سفن بضائع عامة . بينما غادر عدد 3 سفن حاويات و عدد 8 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18012 طن تشمل : 8216 طن فوسفات و 2000 طن علف بنجر و 7575 طن يوريا و 221 طن أسمنت .

وأضاف البيان ، أن حركة الوارد من البضائع العامة 36439 طن تشمل : 1077 طن خشب زان و 18150 طن ذرة و 16857 طن قمح و 1425 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 352 طن .

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كما أشار البيان الى ان اجمالى حركة الصادر من الحاويات 530 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( رمان و فراولة و مانجو ) وخضروات ( بطاطا و فاصوليا و خضار مشكل مجمد و بسلة ) و حاصلات زراعية ( أرز و برسيم ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الأردن و الجزائر و كرواتيا و أسبانيا و كوريا الجنوبية و سلوفينيا .

وأوضح البيان ، أن عدد الحاويات الوارد بلغت 259 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 3990 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 85238 طنا . بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24354 طنا .

واختتم البيان ان عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2630 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3282 شاحنة منها 449 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 19702 من البضائع العامة.

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