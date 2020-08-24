محافظ دمياط تناقش خطة الأوقاف استعدادًا لعودة صلاة الجمعة فى ٥٤٤ مسجدا

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم الاثنين بالشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف بدمياط، وذلك لمناقشة خطة المديرية لعودة صلاة الجمعة بعدد ٥٤٤ مسجد بنطاق المحافظة والتى ستبدأ اعتبارًا من يوم الجمعه القادم الموافق ٢٨ أغسطس..





أكدت المحافظ أنه سيتم وضع خطة محددة لتنفيذ حملات التطهير والتعقيم لتلك المساجد وإتمام كافة الاستعدادات، مؤكدة أيضًا على ضرورة الالتزام بالضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف لمراعاة التباعد و ارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى وكذا عدم فتح دورات المياه او دور المناسبات وعدم السماح بإقامة صلاة الجنائز أو أية مناسبات إجتماعية.





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ومن جانبه أوضح الشيخ سلامة أنه ومن بين إجراءات فتح المساجد تم توزيع الخطباء والأئمة المعتمدين من الأوقاف، و البدء في تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية و الإحترازية حفاظا على سلامة المصلين..





واشار الى انه شدد على مديري الادارات بالمراكز بالمرور على المساجد والتاكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والتزام المصلين باحضار سجاد الصلاة والكمامة والتباعد ايضا.