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محافظات

محافظ أسيوط يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بمنفلوط وإعادة تشغيلها بأحدث الأجهزة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وحدة الغسيل الكلوي بعد تطويرها بمدينة منفلوط وذلك لحين الانتهاء من إنشاء مستشفى منفلوط النموذجي لخدمة مركز ومدينة منفلوط وقراه ،وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية والالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي.

حضر الافتتاح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط والمهندس حسام محمدين رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد عبدالغني نائب رئيس المركز والدكتور أحمد سيد عارف مدير مستشفى منفلوط ولفيف من أهل المركز وبعض المتبرعين لتجهيز وحدة الغسيل الكلوي.

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وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام وحدة الغسيل الكلوي التي تم تجهيزها بمبنى العيادات المجاور لمستشفى منفلوط وذلك بمشاركة أهل الخير وبعض المتبرعين من أهالي المركز حيث تم تزويده ببعض أجهزة الغسيل الكلوي الحديثة وبعض التجهيزات الطبية لخدمة المرضى.

والتقى المحافظ ببعض المرضى بأقسام الغسيل الكلوى واطمئن على صحتهم ،وتقديم الرعاية الصحية لهم مطالبًا بالاهتمام بالمرضى وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتزويد الوحدة بالأطباء وأطقم التمريض المدربة ،معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لهم مشيدًا بالأطقم الطبية والعناية المقدمة للمرضى.

وفي نهاية الافتتاح التقى محافظ أسيوط قيادات مديرية الصحة ومركز منفلوط وبعض الأهالي والمتبرعين مقدمًا لهم التحية على جهودهم في تشغيل وتجهيز وحدة الغسيل الكلوي لخدمة أهالي مركز ومدينة منفلوط وقراه تسهيلًا على المرضى من الانتقال لأماكن بعيدة معلنًا اتخاذ إجراءات جادة للانتهاء من انشاء مستشفى منفلوط النموذجي لتشمل جميع الأقسام والعيادات الطبية والتي سيتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية.
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