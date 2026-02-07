رئيس حزب الوعي مهنئًا البدوي: انتخابات الوفد نموذج ملهم لكل السياسيين.. صور

إستقبل الدكتور السيد البدوي شحاته، رئيس حزب الوفد، الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.

ومن جانبه، رحب رئيس الوفد بالمهندس باسل عادل، مشيرًا إلى أنه كان من شباب الوفد، قائلاً: "الدكتور باسل عادل، وفدي في الأساس، وكان ينتمي إلى جيل عظيم من شباب الوفد، فكل التحية والترحيب في بيتك، بيت الأمة".

وقد قدم الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، التهاني للدكتور السيد البدوي على فوزه في انتخابات رئاسة الحزب التي أُجريت يوم 30 يناير 2026، مشيرًا إلى أن حزب الوفد هو بيت الأمة عن حق وصدق.

وأضاف أنه وفدي ومن عائلة وفدية، ومارس العمل السياسي داخل حزب الوفد لسنوات طويلة، لافتًا إلى أن انتخابات رئاسة الوفد كان نموذجًا ملهمًا لكل السياسيين.

وأكد أن هذا النموذج يحسب لحزب الوفد، مشيرًا إلى أن الوسط السياسي المصري متعطش لعودة الحزب من جديد، وأنهم يقدرون قيمة الوفد باعتباره علامة تجارية سياسية وجزءًا من التراث السياسي المصري، ويجب المحافظة عليه من الجميع.

وأضاف أنه على استعداد للعمل والتعاون مع حزب الوفد، خاصة بعد التجربة الأخيرة لانتخابات الوفد، مشيرًا إلى أنها كانت ملهمة للشباب، متمنيًا كل التوفيق والنجاح للوفد خلال الفترة القادمة.