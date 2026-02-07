قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل وفاة ضابط استخبارات إسرائيلي بالوحدة 8200 في ظروف غامضة داخل سجن عسكري
نشأت الديهي: معاريف الإسرائيلية تنقل رسالتي حرفيًا بشأن التطبيع مع إسرائيل
لن اتكلم إلا بالمعلومات.. ماذا قال نشأت الديهي عن التعديل الوزاري
بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة
ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه
صدمة لمنتحلي صفة إعلامي.. الحبس في انتظار المخالفين
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه.. غدا
لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
رائد زراعة الكبد: التبرع بالأنسجة محسوم دينيًا ولا داعي لإثارة الجدل من جديد
هل الشكوى ضد الجار المؤذي جائزة شرعا ؟.. أزهري يجيب
تحميل إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواعيد السحور والإفطار والصلوات بدقة
طاهر بديلا .. الإصابة تجبر تريزيجيه لمغادرة مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل
برلمان

رئيس حزب الوعي مهنئًا البدوي: انتخابات الوفد نموذج ملهم لكل السياسيين.. صور

رئيس حزب الوعي مهنئًا البدوي
رئيس حزب الوعي مهنئًا البدوي
معتز الخصوصي

إستقبل الدكتور السيد البدوي شحاته، رئيس حزب الوفد، الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.

ومن جانبه، رحب رئيس الوفد بالمهندس باسل عادل، مشيرًا إلى أنه كان من شباب الوفد، قائلاً: "الدكتور باسل عادل، وفدي في الأساس، وكان ينتمي إلى جيل عظيم من شباب الوفد، فكل التحية والترحيب في بيتك، بيت الأمة".

وقد قدم الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، التهاني للدكتور السيد البدوي على فوزه في انتخابات رئاسة الحزب التي أُجريت يوم 30 يناير 2026، مشيرًا إلى أن حزب الوفد هو بيت الأمة عن حق وصدق.

وأضاف أنه وفدي ومن عائلة وفدية، ومارس العمل السياسي داخل حزب الوفد لسنوات طويلة، لافتًا إلى أن انتخابات رئاسة الوفد كان نموذجًا ملهمًا لكل السياسيين.

وأكد أن هذا النموذج يحسب لحزب الوفد، مشيرًا إلى أن الوسط السياسي المصري متعطش لعودة الحزب من جديد، وأنهم يقدرون قيمة الوفد باعتباره علامة تجارية سياسية وجزءًا من التراث السياسي المصري، ويجب المحافظة عليه من الجميع.

وأضاف أنه على استعداد للعمل والتعاون مع حزب الوفد، خاصة بعد التجربة الأخيرة لانتخابات الوفد، مشيرًا إلى أنها كانت ملهمة للشباب، متمنيًا كل التوفيق والنجاح للوفد خلال الفترة القادمة.

السيد البدوي حزب الوعي الوفد باسل عادل

هند صبري ومها نصار
قادرون باختلاف
احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي
مسنة الشرقية
