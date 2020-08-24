الزراعة: "الأورمان" و"الأسماك" تفتحان أبوابهما للجمهور مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، فتح ابواب حديقتي الاورمان النباتية بالجيزة، والأسماك بالزمالك، من جديد لكافة الزائرين بداية من اليوم الاثنين، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.





وقالت الوزارة في بيان لها ان ذلك يأتي في إطار الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بإعادة فتح الحدائق التابعة لوزارة الزراعة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وفي ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.





واشار البيان الى ان الحديقتان فتحتا ابواهما منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لاستقبال المواطنين، مع التشديد على تنفيذ التوصيات التي اقرتها وزارة الصحة.





واوضحت الوزارة انه تم الالتزام بعدد محدد للزوار، يضمن الكثافة المنخفضة داخل الحديقة وكذلك التشديد على ارتداء كمامات خلال الدخول، وأثناء التجوال داخل الحديقة، واستبعاد غير الملتزمين بها، وعمل اللوحات لتوعية الزائرين بالتباعد الاجتماعي، وأخرى بطرق الوقاية من فيروس كورونا، فضلا عن توفير أجهزة كشف درجات الحرارة عن بُعد، على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين.





وفي سياق متصل تفقد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، صباح اليوم حديقة الاورمان بالجيزة، للتاكد من جاهزيتها، لاستقبال المواطنين، فضلا عن تطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.





واكد عزوز على ضرورة التزام كافة العاملين بالحديقة بتلك الاجراءات، والتنبيه على كافة الزائرين بالالتزام بها، وتجنب التكدس والزحام، وعدم المصافحة بالأيدي، وتوفير المطهرات لكل العاملين، لاستخدامها بشكل مستمر، فضلًا عن أقنعة الوجه.





وشدد رئيس قطاع الارشاد على التزام الكافيتريات والمطاعم الموجودة بالحديقة، بكافة الاشتراطات والمعايير التي حددتها واعلنتها وزارة الصحة، في هذا الشأن.





وتعتبر حديقة الاورمان النباتية بالجيزة من أكبر الحدائق النباتية في العالم ولها قيمة تاريخية وتراثية هامة، تم انشائها على مساحة 28 فدان في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل، لخدمة فروع العلوم التي ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية.





كما يوجد بها معشبة نباتية في أجمل صورها وبها العديد من العينات والنماذج النباتية المحفوظة بطريقة علمية سليمة وتعتبر مرجعًا هامًا ومزارًا للدارسين والباحثين.





وتعد حديقة الأسماك بالزمالك، والتي أنشأها الخديوي إسماعيل في سنة 1867، من أفضل الحدائق التي أنشئت في عصر الخديوى في القاهرة، حيث تتكون الحديقة من مدخل من فتحتين تشبه فتحة خياشيم السمك وخلفها منطقة البهو، وفي جانب الفتحتين يوجد زعنفتان جانبيتان خلفهما ممرات الحديقة الأربعة.



