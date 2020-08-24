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رياضة

رغم تجميده سنوات .. عمر الوحش يعود لقيادة الإسماعيلي "تقرير"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:43 م
عمر الوحش
عمر الوحش
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نانسي القاضي
رغم تجميده لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات، عاد عمر الوحش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، للتشكيل الأساسي للفريق في المباريات الرسمية.

وكان المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي الحالي، قرر إيقاف عمر الوحش، دون سبب عن الفريق الفترة الماضية، رغم تجديد عمر لتعاقده مع النادي على بياض، وخرج للإعارة ثم عاد واستمرت عملية تجاهله، حتى تبقى في عقد عمر الوحش موسم واحد فقط مع الدراويش.

ورغم تجميده سنوات، ولكن لم يخرج الوحش ليهاجم إدارة نادية وإلتزم الصمت، وعندما عاد تألق بقوة من جديد، كقائد للدراويش، وكأنه لم يخرج من الملعب أبدًا.

وخلال فترة تجاهل الوحش في الإسماعيلي، كان اللاعب يخوض تدريبات منفردة في منزله الخاص، تدريبات شاقة، ولن يستسلم أملًا بالتحدي والإصرار في العودة للملاعب من جديد.

وتعرض عمر الوحش، علي بعض الضغوطات، أبرزها إيقاف مستحقات السنوات الماضية، ولم يحصل سوى على ٢٥٪ من قيمة عقده، وتبقي له لدي الإسماعيلي لا يقل عن ٧٥ ٪؜ عن السنوات الماضية.

علم موقع "صدي البلد" أن إدارة النادي الإسماعيلي منحت الفرصة لعودة عمر الوحش لعدة أسباب تعرف عليها من خلال التقرير التالي:-

١- انتخابات مجلس الإدارة

بدأ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، في التخطيط لعملية الانتخابات المقبلة ٢٠٢١، وذلك لإرضاء الجماهير التي طالبة بعودة الوحش للحصول على فرصة.

٢- تمهيدًا لرحيل المحمدي

بعودة عمر الوحش إلى الملاعب من جديد، تعود إليه الشارة لقيادة الفريق، وذلك يتم سحبها من اللاعب باهر المحمدي، الذي حصل علي شارة الكابتن في غياب عمر الوحش السنوات الماضية، وذلك تمهيدًا لرحيل الأخير الذي تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية.

وشارك عمر الوحش في الثلاث مباريات الماضية

١- عاد عمر الوحش خلال مباراة المصري الماضية

شارك عمر الوحش للمرة الأولى بعد فترة غياب كبيرة، خلال مباراة فريقه أمام فريق المصري البورسعيدي والذي تم إنسحاب الأخير بسبب إصابات الفريق بفيروس كورونا.

٢- أمام وادي دجلة

شارك عمر الوحش بشكل أساسي مع فريقه أمام وادي دجلة في الجولة ال٢٠ من مسابقة الدوري العام وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتألق عمر الوحش في اللقاء.

٣- أمام حرس الحدود

وكسب عمر الوحش، ثقة الجماهير من جديد عقب لقاء اليوم أمام حرس الحدود بتسجيله الهدف الثاني في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ورغم غضب الجماهير من إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، والجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز من تراجع الفريق في ترتيب جدول الدوري العام، إلا إن عاد الوحش ليرد في الملعب إنه لازال قادر علي العطاء للدراويش.
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