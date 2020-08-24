رغم تجميده سنوات .. عمر الوحش يعود لقيادة الإسماعيلي "تقرير"

رغم تجميده لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات، عاد عمر الوحش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، للتشكيل الأساسي للفريق في المباريات الرسمية.
وكان المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي الحالي، قرر إيقاف عمر الوحش، دون سبب عن الفريق الفترة الماضية، رغم تجديد عمر لتعاقده مع النادي على بياض، وخرج للإعارة ثم عاد واستمرت عملية تجاهله، حتى تبقى في عقد عمر الوحش موسم واحد فقط مع الدراويش.
ورغم تجميده سنوات، ولكن لم يخرج الوحش ليهاجم إدارة نادية وإلتزم الصمت، وعندما عاد تألق بقوة من جديد، كقائد للدراويش، وكأنه لم يخرج من الملعب أبدًا.
وخلال فترة تجاهل الوحش في الإسماعيلي، كان اللاعب يخوض تدريبات منفردة في منزله الخاص، تدريبات شاقة، ولن يستسلم أملًا بالتحدي والإصرار في العودة للملاعب من جديد.
وتعرض عمر الوحش، علي بعض الضغوطات، أبرزها إيقاف مستحقات السنوات الماضية، ولم يحصل سوى على ٢٥٪ من قيمة عقده، وتبقي له لدي الإسماعيلي لا يقل عن ٧٥ ٪ عن السنوات الماضية.
علم موقع "صدي البلد" أن إدارة النادي الإسماعيلي منحت الفرصة لعودة عمر الوحش لعدة أسباب تعرف عليها من خلال التقرير التالي:-
١- انتخابات مجلس الإدارة
بدأ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، في التخطيط لعملية الانتخابات المقبلة ٢٠٢١، وذلك لإرضاء الجماهير التي طالبة بعودة الوحش للحصول على فرصة.
٢- تمهيدًا لرحيل المحمدي
بعودة عمر الوحش إلى الملاعب من جديد، تعود إليه الشارة لقيادة الفريق، وذلك يتم سحبها من اللاعب باهر المحمدي، الذي حصل علي شارة الكابتن في غياب عمر الوحش السنوات الماضية، وذلك تمهيدًا لرحيل الأخير الذي تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية.
وشارك عمر الوحش في الثلاث مباريات الماضية
١- عاد عمر الوحش خلال مباراة المصري الماضية
شارك عمر الوحش للمرة الأولى بعد فترة غياب كبيرة، خلال مباراة فريقه أمام فريق المصري البورسعيدي والذي تم إنسحاب الأخير بسبب إصابات الفريق بفيروس كورونا.
٢- أمام وادي دجلة
شارك عمر الوحش بشكل أساسي مع فريقه أمام وادي دجلة في الجولة ال٢٠ من مسابقة الدوري العام وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتألق عمر الوحش في اللقاء.
٣- أمام حرس الحدود
وكسب عمر الوحش، ثقة الجماهير من جديد عقب لقاء اليوم أمام حرس الحدود بتسجيله الهدف الثاني في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ورغم غضب الجماهير من إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، والجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز من تراجع الفريق في ترتيب جدول الدوري العام، إلا إن عاد الوحش ليرد في الملعب إنه لازال قادر علي العطاء للدراويش.