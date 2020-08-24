قبل مغادرته منصبه.. قرار مفاجئ لرئيس حكومة تونس المستقيل

أقال رئيس حكومة تصريف الأعمال بتونس إلياس الفخفاخ، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "شوقي الطبيب" من منصبه، وفق ماذكرت وسائل إعلام تونسية.









وكشفت مصادر أن الفخفاخ قرر تعيين القاضي بمحكمة التعقيب عماد بوخريص، على رأس الهيئة.









وبحسب إذاعة "ديوان أف أم" سيتم تكليف هيئة رقابة حكومية للتحقيق في ملفات شوقي الطبيب.









وصرح الطبيب، بأنه فوجئ بالقرار، فلم يعلم بمكتوب إقالته.









وقدم رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ استقالته في 15 يوليو للرئيس قيس سعيد إثر تطورات في ملف شبهة تضارب للمصالح حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها الفخفاخ أو يمتلك أسهما في رأس مالها.









ويجري رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة جديدة وسط معارضة من حركة النهضة المنتمية لجماعة الإخوان.



