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محافظات

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يبحث سبل دعم وتعزيز الاستثمارات في الأقصر ..صور

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:05 م
المستشار مصطفى ألهم،
المستشار مصطفى ألهم، محافظ الاقصر
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شمس يونس
التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الاقصر، فى أولى جولاته بمحافظات الصعيد التي من المقرر أن تشمل محافظات قنا وسوهاج وأسيوط وتستمر على مدار 4 أيام. 

وكان ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحل التحديات التي تواجه المستثمرين، وخلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

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وخلال اللقاء بحث الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والمخططات الاستثمارية لها وإمكانية استغلال المساحات المتوافرة بها في جذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك إمكانية الترويج لها على الخريطة الاستثمارية وخلق حالة من الشراكة في الترويج للفرص الاستثمارية بين الهيئة والمحافظة.

وتطرق الجانبان إلى بحث سبل حل مختلف التحديات التي تواجه المستثمرين والتوسع في مشروعاتهم وتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات بالمحافظة. 

في السياق ذاته، عقد المستشار محمد عبد الوهاب، اجتماعا مع عدد من المستثمرين بديوان عام محافظة الأقصر بحضور محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، وعدد من قيادات الهيئة والمحافظة المعنيين بملف الاستثمار. 

وأكد نائب محافظ الأقصر، محمد عبد القادر، أنه باتت هناك رؤية جادة وواضحة لدى الدولة للنهوض بمناخ الاستثمار وتذليل مختلف التحديات تقوم عليها الهيئة العامة للاستثمار.

من جانبه، قال "عبد الوهاب" إن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زيارات يشمل عدد من محافظات الصعيد من بينها سوهاج وقنا وأسيوط، للوقوف على حالة الاستثمار بها وبحث تقديم سبل الدعم اللازم لمستثمري الصعيد، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بدعم بيئة الاستثمار بالصعيد. 

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن الهدف من الزيارة القضاء على أي تحديات تواجه مستثمري صعيد مصر، وتقديم كل سبل الدعم اللازم سواء فيما يتعلق بالتراخيص أو تخصيص الأراضي للأغراض التوسعية، على نحو يسهم في دفع عجلة الاستثمارات والخروج بنتائج مثمرة تعود بالنفع علي الاقتصاد المصري. 

وعلي هامش الزيارة قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بجولة تفقدية للمجمع الصناعي بمنطقة البغدادي تمهيدًا لإتاحة الفرص والمساحات المتاحة فيه علي الخريطة الاستثمارية تيسيرًا على المستثمرين.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يبحث سبل دعم وتعزيز الاستثمارات في الأقصر ..صور
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يبحث سبل دعم وتعزيز الاستثمارات في الأقصر ..صور
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يبحث سبل دعم وتعزيز الاستثمارات في الأقصر ..صور
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يبحث سبل دعم وتعزيز الاستثمارات في الأقصر ..صور
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يبحث سبل دعم وتعزيز الاستثمارات في الأقصر ..صور
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