خبير: 175 مليار جنيه تكلفة تطوير 7000 كيلو من الطرق.. فيديو

أكد الدكتور عماد نبيل استشاري هندسة الطرق أن تطوير الطرق قد كلف المليارات من الدولة واستثمارات كبيرة تم تنفيذها على أرض الواقع.



وأضاف نبيل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أنه تم عمل وتطوير٧٠٠٠ كيلو متر بين المحافظات بتكلفة ١٧٥ مليار جنيه.



وتابع استشاري هندسة الطرق أنه تم الاتفاق على تنفيذ ١٠٠٠ كوبرى و١٠٠٠ نفق إضافة إلى مشروعات قناة السويس بتكلفة ١٣٠ مليار جنيه.



وأشار نبيل إلى أن قطاع النقل من القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطن اليومية فكان العمل على تطويره.



وقال استشاري هندسة الطرق إن الدولة المصرية نجحت في إنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة تربط ربوع مصر ببعضه.

