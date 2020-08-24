نجم الزمالك السابق ينصح محمد عواد بمغادرة الفريق

يرى أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق، أن خروج محمد عواد وبامبو وعنتر ومحمد حسن للإعارة أفضل لهم في الوقت الحالي.





وقال عبد العزيز خلال حواره لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: أنصح محمد عواد بالخروج حاليا من نادي الزمالك على سبيل الإعارة، لا بد أن يشارك، ومشاركته في الوقت الحالي صعبة للغاية في ظل تألق أبوجبل وعودة جنش.





وتابع: وأنصح أيضا أن يخرج كريم بامبو ومحمد عنتر ومحمد حسن على سبيل الإعارة.





وعن المنطقة الهجومية قال: الزمالك قادر أن يتعاقد مع مهاجم أفضل من كاسونجو، كان مستواه أفضل من ذلك قبل احترافه.