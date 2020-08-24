AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الزمالك السابق ينصح محمد عواد بمغادرة الفريق

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:59 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
يرى أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق، أن خروج محمد عواد وبامبو وعنتر ومحمد حسن للإعارة أفضل لهم في الوقت الحالي.

وقال عبد العزيز خلال حواره لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: أنصح محمد عواد بالخروج حاليا من نادي الزمالك على سبيل الإعارة، لا بد أن يشارك، ومشاركته في الوقت الحالي صعبة للغاية في ظل تألق أبوجبل وعودة جنش.

وتابع: وأنصح أيضا أن يخرج كريم بامبو ومحمد عنتر ومحمد حسن على سبيل الإعارة.

وعن المنطقة الهجومية قال: الزمالك قادر أن يتعاقد مع مهاجم أفضل من كاسونجو، كان مستواه أفضل من ذلك قبل احترافه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المصري فى الدوري الممتاز

طارق حامد يساند فريق الزمالك بملعب برج العرب

غياب أوباما وعودة حامد.. كارتيرون يستقر على قائمة الزمالك للقاء الاتحاد

الزمالك يبدأ تسويق نجمه في الميركاتو الصيفي .. فيديو

ترشيحاتنا

قتلوه بـ7 رصاصات في ظهره .. تحرك أمريكي عاجل بعد مقتل مواطن أسود .. صور

عدلي القيعي: يا أبناء الأهلى اتحدوا فجاء وقت الخوف على الكيان من التحالفات المرعبة

الأهلي يعلن ضم محمود نعمان.. صور

أطالب بتحليل DNA.. زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة على الهواء: أعترف بأولادي والفنانة ليست أمهم الحقيقية

متزعلوش.. رسالة من كامل الوزير للصعايدة.. وطلب من أحمد موسى واستجابة فورية

نجم الزمالك السابق: وليد سليمان مؤذي ولكن طارق حامد لا يشبهه

AdvertisementS

القيعي لـ سيف زاهر: نفذت خطتك على الأهلي باقتدار.. ولن تستطيع إفشال الخطيب

الأهلي يعلن ضم محمود نعمان.. صور

صفقات مرعبة.. أحمد فتحي وإكرامي فى بيراميدز رسميا.. ورمضان صبحي وقع.. ومحمد شريف فى الطريق

فنكوش جديد .. شوبير يسخر من قرار مرتضى منصور بتقديم شكوى ضد وليد سليمان

مفضوحين.. مذيع قناة الأهلي يفتح النار على سيف زاهر وإبراهيم فايق

أخبار الرياضة| شوبير يتوقع انتقال لاعب الأهلي للزمالك.. وليد سليمان: لم أعتذر لـ عبد الشافي .. وثورة في بيراميدز

القيعي: تعامل الزمالك في واقعة "خاتم سليمان" غير شريف

نجم الزمالك السابق: وليد سليمان مؤذي ولكن طارق حامد لا يشبهه

رمضان صبحي يحدث ثورة في بيراميدز.. أحمد فتحي يطالب بزيادة راتبه

بعد رفض اعتذاره.. تقرير حكم القمة 120 يبرئ وليد سليمان من إصابة شيفو الزمالك

شادي محمد: فايلر يتحمل مسئولية هزيمة الأهلي من الزمالك ومن يخشى الإصابة عليه لعب الكرة النسائية

منافس الأهلي في ورطة.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ كورونا في الوداد لـ 11

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف أعراض التهاب القولون التقرحي

شميز مشجرة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة

حادث مروع.. نجاة المخرج رؤوف عبد السيد من الموت | صور