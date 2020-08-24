محمد السويدي: مصر أفضل من أوروبا اقتصاديًا في مواجهة فيروس كورونا

أشاد النائب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، بما قدمته مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة تداعيات فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري.





وقال السويدي، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال ، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، إن مصر أفضل من أوروبا اقتصاديًا في مواجهة فيروس كورونا، مضيفا أن الدولة المصرية تعاملت بشكل سريع وحاسم في بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.





وتابع النائب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن هناك دول اوروبية عانت وتعاني بشدة اقتصاديا من جائحة كورونا، لافتا إلى أن مصر كانت تتعامل بحكمة مع الأمر.





وأكد النائب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن مصر دولة في مرحلة البناء، مشيرا إلى أننا أكبر سوق مشروعات في المنطقة.



