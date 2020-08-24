AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد السويدي: مصر أفضل من أوروبا اقتصاديًا في مواجهة فيروس كورونا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:12 م
محمد السويدي
محمد السويدي
Advertisements
عادل نصار
أشاد النائب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، بما قدمته مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة تداعيات فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري.

وقال السويدي، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، إن مصر أفضل من أوروبا اقتصاديًا في مواجهة فيروس كورونا، مضيفا أن الدولة المصرية تعاملت بشكل سريع وحاسم في بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتابع النائب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن هناك دول اوروبية عانت وتعاني بشدة اقتصاديا من جائحة كورونا، لافتا إلى أن مصر كانت تتعامل بحكمة مع الأمر.

وأكد النائب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن مصر دولة في مرحلة البناء، مشيرا إلى أننا أكبر سوق مشروعات في المنطقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد سعفان: رعاية الفئات الأكثر احتياجًا أولوية للدولة في ظل تفشي كورونا.. فيديو

معيط: أنفقنا 61 مليار جنيه من أصل 100 خصصها الرئيس لمجابهة كورونا.. فيديو

وزير المالية: أنفقنا 650 مليار جنيه لإنشاء محطات كهرباء وشبكات.. فيديو

المالية: توقعات النمو الاقتصادي كانت بزيادة 6% لولا أزمة كورونا.. فيديو

برلماني: مصر تتألق عالميا بوجودها ضمن أكبر 10 دول توفيرا للاحتياطى الاستراتيجي

حقيقة الموجة الثانية لكورونا في أوروبا.. خبير اقتصاد سياسي يفجر مفأجاة

ترشيحاتنا

تصريحات استفزازية جديدة.. إثيوبيا: مصر تريد الهيمنة على مياه النيل

قتلوه بـ7 رصاصات في ظهره .. تحرك أمريكي عاجل بعد مقتل مواطن أسود .. صور

نجحوا في التسلل ليلا.. إخلاء شاطئ النخيل من المواطنين

حادث مروع.. نجاة المخرج رؤوف عبد السيد من الموت | صور

الجيش الليبي يعلن حالة التأهب القصوى .. تركيا توجه ميليشياتها إلى سرت والجفرة

نجم الزمالك السابق: وليد سليمان مؤذي ولكن طارق حامد لا يشبهه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جريئة.. ننشر أول صورة من خطوبة ابنة عصام الحضرى

شاهد فولكس فاجن جولف بعد التعديل تحفة فنية.. صور

أفضل 3 هواتف رائدة Flasghip في الكاميرا.. الأول مفاجأة.. صور