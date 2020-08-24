ملابس جريئة.. ننشر أول صورة من خطوبة ابنة عصام الحضرى

هنأ عصام الحضرى لاعب منتخب مصر سابقا، ابنته شاهندة على خطوبتها ونشر صورة لها مع خطيبها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وظهرت ابنة عصام الحضرى ؛ شاهندة بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية هاف ستومك باللون البيج مكشوف الأكتاف والبطن؛ ونسقت معه جيب باللون الابيض الانيق وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشفت عن أنوثتها.
وعلق عصام الحضرى على الصورة، قائلا: "حبيبتي شاهندة اول فرحتي كبرت وبقت عروسه.. ألف مبروك يا حبيبه بابا ربنا يكمل فرحتك على خير يارب Shahinda said yes مبروك عليك شاهنده يا عمر".
وظهرت ابنة عصام الحضرى ؛ شاهندة بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية هاف ستومك باللون البيج مكشوف الأكتاف والبطن؛ ونسقت معه جيب باللون الابيض الانيق وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشفت عن أنوثتها.
أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها المنوط ووضع المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها أنيقة ومميزة.
وعلق عصام الحضرى على الصورة، قائلا: "حبيبتي شاهندة اول فرحتي كبرت وبقت عروسه.. ألف مبروك يا حبيبه بابا ربنا يكمل فرحتك على خير يارب Shahinda said yes مبروك عليك شاهنده يا عمر".