ملابس جريئة.. ننشر أول صورة من خطوبة ابنة عصام الحضرى

هنأ

لاعب منتخب مصر سابقا، ابنته شاهندة على خطوبتها ونشر صورة لها مع خطيبها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".





أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها المنوط ووضع المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها أنيقة ومميزة.



وعلق عصام الحضرى على الصورة، قائلا: "حبيبتي شاهندة اول فرحتي كبرت وبقت عروسه.. ألف مبروك يا حبيبه بابا ربنا يكمل فرحتك على خير يارب Shahinda said yes مبروك عليك شاهنده يا عمر".