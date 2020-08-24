ابن أمه.. شقيقة عريس الجنة: طليقي قتل أخويا ومثل بجثته.. و25 جنيها سبب طلاقنا

قالت أماني شقيقة المهندس محمد سعد عريس الجنة ، الذي قتله طليقها، إن طليقها كان إنسانا عاديا جدا وذو خلق رفيع عندما تزوجها فى بداية الأمر، ولكن والدته هي السبب في تغيير أخلاقه مضيفة: "منها لله هي السبب في مقتل شقيقي محمد".





وأضافت "أماني"، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل ، في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "المحور"، أن المشكلة الأولى التي حدثت بينها وبين طليقها كانت بسبب 25 جنيه أخدهم من والدته لأنها كنت ذاهبة إلى الكلية وليس معها أي أموال، معقبة: "طليقي أهانني وضربني بشدة بسبب الـ25 جنيه وبعد كلام حماتي منها لله وطليقي لم يكن لديه أي شخصية أمام والدته ويسمع كلامها حتى لو خطأ".





وتابعت: "طليقي كان يستشير والدته في كل شىء وكان يحكي لها أدق التفاصيل بيننا وكل شىء سواء إيجابي أو سلبي"، منوهة بأن معها تسجيل بصوت طليقها يوم تطليقها وهو يدعي فيه على ابني ويقول يارب يموت لكي يحرق قلبي عليه.





وأشارت إلى أنها يوم ولادة ابنها مصطفي جاء طليقها ومعه والدته وقام بالاعتداء عليها وأهانها أمام الجميع وكذلك والدته قامت بضربها وفتحت بطنها بعد أن كاد جرح الولادة يلتهم بسبب الخلافات الزوجية، لافتة إلى أن والدته كانت تغير منها جدًا لدرجة أنها كانت تأخذ ملابسها الداخلية وتجلس بها في منزلها وكانت تضايقها جدًا وتختلق المشاكل والخلافات معها، وبعد طلاقها شجعت طليقها أحمد على قتل شقيقيها المهندس محمد ومثل بجثته رغم انه كان سيتزوج بعد 10 أيام فقط لأنها رفضت العودة إليه مرة ثانية بعد الطلاق.





https://www.youtube.com/watch?v=eWTR4MxXAt4











