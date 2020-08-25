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الطريقة الصحيحة لتزيين التورتة بالفاكهة بدون تغير لونها

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:02 ص
الطريقة الصحيحة لحفظ
الطريقة الصحيحة لحفظ التورتة
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أسماء عبد الحفيظ

تزيين التورتة بالفاكهة من الخيارات الاقتصادية السريعة لتحضير التورتة البيتي قدمت الشيف أميرة شنب الطريقة الصحيحة لتزين التورتة بالفواكة.

1. يجب أن تكون ثمار الفاكهة المستخدمة لتزيين التورتة ناضجة بما يكفي ومتماسكة وليس طرية حتى يسهل تقطيعها ولكن مع الحفاظ على شكلها وقوامها دون أن تكون متفككة "مهرية".

2. بعد الانتهاء من تنظيف وغسل الفاكهة يجب تجفيفها جيدًا قبل التقطيع وتزيين التورتة لأن أي قطرة مياه تفسد التزيين وتتسبب في تفكك الكريمة وعدم ثبات الفاكهة على التورتة.

3. الحفاظ على تقطيع الفاكهة بأشكال وأحجام متساوية حتى تعطي شكل كامل ومتناسق عند التزيين.

4. الاعتماد على عدة أنواع من الفاكهة بألوان مختلفة وهو ما يعطي شكل متناسق وجميل عند تشكيل التورتة الملونة مثلًا فراولة وتفاح وأناناس وتوت لتنوع ألوانهم.

5. تجنب استخدام بعض أنواع الفاكهة وعدم تزيين التورتة بها ومنهم:
- الفاكهة الطرية بطبعها مثل البطيخ لأن بمجرد تقيطعه سيفرز ما به من مياه فورًا عند تركه على التورتة.
- كذلك الفاكهة التي يتغير لونها سريعًا مثل الموز بمجرد تقشيره سيتحول لونه إلى أسود في دقائق.
- الفاكهة السكرية سريعة التلف مثل التين البرشومي لا يفضل الاعتماد عليه في تزيين الفاكهة لزيادة سكريته التي تجعله سريع التلف إذا خرج من الثلاجة أو تم حفظه بطريقة خاطئة.​

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