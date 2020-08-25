حيل سريعة وبسيطة تعالج انتفاخ المعدة

يتعرض الكثير من الأشخاص لحدوث انتفاخ المعدة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من هذه المشكلة ببعض العلاجات المنزلية غير المكلفة للقضاء على مشكلة انتفاخ المعدة.

وفقا لما نشره موقع mediacl news today، أنه في الحالات الخفيفة أو المؤقتة من الانتفاخ والغثيان والتعب، قد يجد الشخص أعراضه تتحلل بالراحة أو التبرز أو تمرير الغازات.

يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية وتغيير نمط الحياة أيضًا في تخفيف الأعراض. وتشمل هذه :

تناول وجبات أصغر بانتظام

الأكل ببطء وانتباه ، ومضغ جيدا

تحاول تقليل التوتر

شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم

تقليل الأطعمة المصنعة ، والتي يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الدهون والملح

التوقف عن التدخين أو شرب الكحوليات التي يمكن أن تسبب حرقة المعدة

اعتمادًا على السبب الأساسي ، قد يجد الناس أن زيادة أو تقليل تناول الألياف يساعد في تخفيف الأعراض. يمكن للناس التحدث إلى أخصائي رعاية صحية لمعرفة كمية الألياف المفيدة.

متى ترى الطبيب

يجب على الأشخاص مراجعة الطبيب إذا عانوا من الانتفاخ المستمر لمدة أسبوعين أو أكثر. يجب على الأشخاص أيضًا مراجعة الطبيب إذا كان لديهم:

فقدان الوزن غير المبرر

آلام البطن المستمرة أو الشديدة

الدم في البول أو البراز

تغيرات في لون تواتر حركات الأمعاء

فقدان الشهية أو الشعور بالشبع بسرعة

