لمرضى الزهايمر.. احذروا تناول هذه الأدوية دون وصفة طبية

ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن

من كبار السن الأكثر تعرضا لتناول ادوية بدون وصفة طبية، مثل ادوية مضادات الاكتئاب ، أو مسكنات الألم الأفيونية ، أو أدوية الصرع ، أو أدوية القلق ، أو مضادات الذهان، مما يتسبب في تفاقم حالتهم.