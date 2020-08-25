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مرأة

لمرضى الزهايمر.. احذروا تناول هذه الأدوية دون وصفة طبية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:43 ص
لمرضى الزهايمر..
لمرضى الزهايمر.. احذروا تناول هذه الأدوية دون وصفة طبية
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آية التيجي
توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من جامعة ميشيجان، إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع البالغين الأكبر سنًا من مرضى الزهايمر، قد تناولوا أدوية بدون وصفات طبية، مما يصيبهم بآثار جانبية خطيرة ويتسبب في تفاقم حالتهم.

ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن مرضى الزهايمر من كبار السن الأكثر تعرضا لتناول ادوية بدون وصفة طبية، مثل ادوية مضادات الاكتئاب ، أو مسكنات الألم الأفيونية ، أو أدوية الصرع ، أو أدوية القلق ، أو مضادات الذهان، مما يتسبب في تفاقم حالتهم.


وأضاف الباحثون، أن هذه الأدوية ذات التأثير النفساني يمكن أن تأتي مع آثار جانبية خطيرة بالاخص مع مرضى الزهايمر، مثل: الغثيان أو العصبية الزائدة أو الانفعالات ، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالتهم بشكل أكبر، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأفاد الباحثون، بأن تناول أدوية بدون وصفات طبية يمكن ان يتسبب تأثير نفسي سيء، بما في ذلك المواد الأفيونية ومضادات الذهان ومضادات الاكتئاب ومزيلات القلق ومضادات الصرع، وكلها تزيد من تفاقم حالة مرضى الزهايمر.

وقال المؤلف الرئيسى الدكتور دونوفان ماوست ، وهو طبيب نفساني للمسنين في جامعة ميشيغان ونظام في إيه آن أربور للرعاية الصحية، ان تناول الادوية الغير موصوفة طبيا لـ مرضى الزهايمر يمكن ان تسبب لهم بآثار جانبية خطيرة، والتي من بينها تفاقم حالتهم الصحية.
لمرضى الزهايمر.. احذروا تناول هذه الأدوية دون وصفة طبية لمرضى الزهايمر.. احذروا تناول هذه الأدوية دون وصفة طبية
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