إعلان مهم من هيئة قضايا الدولة لـ خريجي كليات الشرطة والحقوق دفعة 2019

أعلنت هيئة قضايا الدولة، قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة ٢٠١٩.





ووضعت الهيئة في الإعلان، 5 شروط يجب أن تتوافر في من يرغب في التقدم للالتحاق بالوظيفة منها التقدير والعمر والمقابلة الشخصية والأهلية.





وحددت الهيئة، موعد التسجيل بالفترة من ١٩ سبتمبر إلى أول أكتوبر القادم، وذلك على الموقع الإلكتروني للهيئة، كما حددت الفترة من ٥ سبتمبر إلى ١٧ سبتمبر لسحب الملفات من مقر نادي هيئة قضايا الدولة بشارع أبو الفدا بالزمالك بالقاهرة، على أن يتم تسليم الملفات في الفترة من ٣ إلى ٢٢ أكتوبر.