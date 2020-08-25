ماذا يحدث للجسم عند تناول المكسرات؟

قالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، إن المكسرات بالرغم من كونها غنية بالدهون ولكن تتمتع بالكثير من الفوائد المهمة لصحة الإنسان، فهي قليلة الكربوهيدرات ومصدر كبير للعديد من المغذيات بالأخص فيتامين E، السيلينيوم، المغنيسيوم .
وأضافت استشاري التغذية، أن المكسرات تعد مصدرا للمساعدة في تعزيز فقدان الوزن بدلًا من المساهمة في زيادته، وقد تساعد على خفض الكوليسترول و الدهون الثلاثية و تعزز مستويات الكوليسترول الجيد.
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وتابعت: في حال اُدرجت المكسرات ضمن النظام الغذائي لمرضى السكري من النوع الثاني ومرضى الضغط؛ سيشهدون تحسنا ملحوظا في حالاتهم الصحية، إضافة إلى ذلك تساهم في الحد من الالتهاب خاصة في مرضى السكري وأمراض الكلى وغيرها من الحالات الصحية الخطيرة.
وأشارت سهام سوقية إلى أن المكسرات قد تساهم بشكل جيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية، لأنها تزيد من معدل الكوليسترول الجيد وتحسن وظيفة الشرايين ولها فوائد أخرى مختلفة لصحة عمل القلب.