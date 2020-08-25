ماذا يحدث للجسم عند تناول المكسرات؟

قالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، إن المكسرات بالرغم من كونها غنية بالدهون ولكن تتمتع بالكثير من الفوائد المهمة لصحة ، فهي قليلة الكربوهيدرات ومصدر كبير للعديد من المغذيات بالأخص فيتامين E، السيلينيوم، المغنيسيوم . الإنسان





تعد مصدرا للمساعدة في تعزيز فقدان الوزن بدلًا من المساهمة في زيادته، وقد تساعد على خفض الكوليسترول و الدهون الثلاثية و تعزز مستويات الكوليسترول الجيد. وأضافت استشاري التغذية، أن المكسرات





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وتابعت: في حال اُدرجت المكسرات ضمن النظام الغذائي لمرضى السكري من النوع الثاني ومرضى الضغط؛ سيشهدون تحسنا ملحوظا في حالاتهم الصحية، إضافة إلى ذلك تساهم في الحد من الالتهاب خاصة في مرضى السكري وأمراض الكلى وغيرها من الحالات الصحية الخطيرة.



