ماذا يحدث لمريض القولون عند تناول الليمون؟

القولون يعتبر من أكثر الأمراض شيوعا و انتشارا بين الكثير من الأشخاص، ويصاب البعض بالقولون نتيجة بعض ضغوطات الحياة أو تناول الأطعمة الغير صحية وعدم اتباع نظام غذائي صحي.
وفي هذا السياق قالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، أن الليمون من الأطعمة الصحية التي ينصح بأستخدامها لتنظيف القولون.
اقرأ إيضا ..
يعتبر الليمون من الحمضيات المهمة للصحة بسبب احتوائه على فيتامين C هذا الفيتامين يساعد على إنتاج مواد مضادة للأكسدة داخل الجسم، كما أن تناول عصير الليمون يساعد على التخلص من السموم في الجسم، أيضًا يساعد على تنشيط الكبد وتحفيزه ليخلص الجسم من السموم المتراكمة.
وأضافت استشاري التغذية أن الطريقة الصحيحة لاستخدامه ينصح بالآتي:
- تقطيع الليمون إلى شرائح
-وبعد تسخين الماء توضع شرائح الليمون في الماء الدافي
- يفضل تناول العصير دافئا وليس مغليا (يمكن تحليته بالقليل من العسل ).