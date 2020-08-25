الأهلي يكشف سبب غضبه من سيف زاهر وإبراهيم فايق

من بينهم

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وتعرض للهجوم العنيف من بعض الإعلاميين

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ولم يخسر سوى المباراة الأخيرة أمام الزمالك

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ان الفريق يتصدر الدوري بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه

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ولكن من غير المنطقي التعامل مع الفريق الاحمر بهذا الشكل القاسي .

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ويعمل على حلها

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أن

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وخرج خالي الوفاض

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بينما الفريق لا يزال متصدرًا للدوري وتأهل لنصف نهائي

.

وأوضحت أن أغلب وسائل الإعلام تعاملت مع الاهلي وكأنه خسر كل بطولات الموسم