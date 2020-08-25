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رياضة

الأهلي يكشف سبب غضبه من سيف زاهر وإبراهيم فايق

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:35 ص
سيف زاهر وإبراهيم
سيف زاهر وإبراهيم فايق
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قسم الرياضة
كشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن أن هناك غضبا في النادي بالفعل من بعض وسائل الإعلام التي تشن هجومًا عنيفا عليه؛ بعد الخسارة من الزمالك 1-3 ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وقالت المصادر، ان الفريق يتصدر الدوري بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه، ولم يخسر سوى المباراة الأخيرة أمام الزمالك، وتعرض للهجوم العنيف من بعض الإعلاميين، من بينهم سيف زاهر وإبراهيم فايق.

وأضافت، أن الأهلي يعرف أسباب الخسارة، ويعمل على حلها، ولكن من غير المنطقي التعامل مع الفريق الاحمر بهذا الشكل القاسي .

وأوضحت أن أغلب وسائل الإعلام تعاملت مع الاهلي وكأنه خسر كل بطولات الموسم، وخرج خالي الوفاض، بينما الفريق لا يزال متصدرًا للدوري وتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .
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