محمد صبحي: أرفض تقديم محمد رمضان لشخصية أحمد زكي لهذا السبب

كشف الفنان الكبير محمد صبحي، عن رأيه في تجسيد الفنان محمد رمضان لشخصية الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل درامي جديد.





وقال "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، إن أحمد زكي توفي وليس لديه أموال، وكان يعمل من أجل الفن وليس جمع الأموال، وسيارته لم تكن فارهة، لافتا إلى أنه هناك تفاوت كبير بين الظروف المعيشية التي عاشها أحمد زكي وبين محمد رمضان.





ونوه إلى أنه سيكون هناك صعوبة في تقبل المشاهدين لحياة محمد رمضان وسياراته الفارهة مقارنة بشخصية أحمد زكى البسيطة.





وأردف:" أحمد زكي مكنش في حاجة في حياته عشان تتحول سيناريو، حياته كلها كانت للفن، والتفرغ لبيته وأسرته، معقبا:" أفضل أن تظل صورة أحمد زكى وانطباعه عند المشاهدين كما هي".





وأكمل:" أفضل عدم تقديم رمضان لمسلسل أحمد زكى؛ فقد يفشل المسلسل، وتهتز صورة الراحل عند الجمهور، لذا أفضل بقاء صورته كما هي بعظمتها وقيمتها وجمالها عند الناس".