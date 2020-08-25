قوات مكافحة الشغب ترفض تنفيذ أوامر حكومة السراج وتتضامن مع المتظاهرين

رفض عناصر من قوات مكافحة الشغب الليبية، اليوم الثلاثاء، أوامر حكومة الوفاق، بإطلاق النيران على المتظاهرين في طرابلس، حيث عبروا عن تضامنهم معهم.





وهتف المتظاهرون في ساحة الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس "ارحل ارحل"؛ وذلك عقب خطاب فايز السراج، الذي اتهمهم بوجود مرتزقة بينهم.





وكشفت حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، عن أن رئيسها فايز السراج، بصدد إجراء تعديل وزاري، وفق ما ذكرت شبكة "آر تي".





وقال "السراج"، إنه بصدد إجراء تعديل وزاري عاجل خاصة في الوزارات الخدمية.





واندلعت مظاهرات في العاصمة طرابلس؛ رفضا لحكومة السراج، خاصة في ظل مرور القاطنين بهذا الجزء من ليبيا بمشكلات خدمية عدة.