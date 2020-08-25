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تكنولوجيا

ببجي موبايل تكشف عن فعاليات الصيف لمحبيها فى الوطن العربي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:44 ص
ببجي موبايل تكشف
ببجي موبايل تكشف عن فعاليات الصيف لمحبيها فى الوطن العربي
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قسم التكنولوجيا
استطاعت لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE الشهيرة فى تكوين محبين لها بالملايين فى وقت قياسي، وتصبح اللعبة الأولى و الأكثر تحميلًا على الهواتف الذكية سواء كانت آيفون أو أندرويد، بالإضافة لإستجابتها السريعة لطلبات لاعبيها وإطلاقها للتحديثات بشكل دوري لتقديم أفضل أداء ممكن، ويبدو أنها قررت إسعاد عشاقها فى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال إطلاق فعاليات الصيف "معرض المرح الصيفي".

كشفت ببجي موبايل أن هذه الفعالية هي الأولى من نوعها لإمتاع محبي اللعبة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال مجموعة متنوعة وشيّقة من الأنشطة داخل اللعبة والفعاليات الترفيهية الحية للاحتفال بأجواء الصيف وإمتاع لاعبي ببجي موبايل طوال شهر أغسطس، من خلال تحدي (Fun Fair: Sara's Winner Competition).

بالإضافة لفعالية تحدي Chicken Dinner وتحدي السباحة Swimming Challenge وفعالية مع تقديم جوائز ومكافآت على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تشمل الفعالية مسابقة معرض المرح الصيفي صناع محتوى من أفضل عشاق لعبة ببجي موبايل والذين يقودون فريقين تم اختيارهما بعناية للدخول في البطولة، عبر 32 فريقًا للتنافس على اللقب ضمن مجموعتين.
 
وستصل أفضل الفرق من كل جولة إلى المواجهة النهائية المرتقبة، لتحديد الفائز النهائي في مسابقة صناع المحتوى. ويمكن مشاهدة المسابقة النهائية عبر قناة ببجي موبايل PUBG MOBILE MENA الرسمية على يوتيوب، من خلال حدث ضخم فى مساء يوم 27 أغسطس.
 
كما تشرب إدارة لعبة ببجي موبايل على حملة #PlayApartTogether، وهي مبادرة أطلقتها منظمة الصحة العالمية للتشجيع على التباعد الاجتماعي وحث الناس على الالتزام بقيود الحركة وملازمة المنزل والتواصل معًا من خلال الألعاب، وتهدف فعاليات الصيف معرض المرح الصيفي إلى مواصلة تشجيع محبي اللعبة على البقاء في المنزل هذا الصيف والمشاركة في المرح والتسلية عبر الإنترنت.
 
يمكنك تحميل لعبة ببجي موبايل مجانًا على متجر App Store وGoogle Play.
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