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تكنولوجيا

تجاهل الطعام والشراب لأيام.. وفاة شاب بسبب إدمانه ببجي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:01 م
وفاة شاب بسبب إدمانه
وفاة شاب بسبب إدمانه ببجى
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ندى على
توفي شاب يبلغ 16 عاما في الهند، بسبب إدمانه لعبة الفيديو ببجى PUBG  بعد تجاهله تناول الطعام والشراب لأيام، حيث اندمج في اللعب لدرجة أنه نسي حتى أن يأكل أو يشرب. 

وبحسب صحيفة The Hans India فإن الشاب استمر لأيام متواصلة في لعبة ببجى ، في ظل الإغلاق الجزئى بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث دخل الشاب في حالة من فقد الشعور بالطعام أو الشراب الأمر الذى سبب له الجفاف. 


ودخل الشاب في نوبة شديدة من الإسهال، نقل على أثرها المستشفى، ولكن العلاج لم يأت بنتيجة، حيث كان الجفاف قد تمكن منه، وتوفى أثناء دورة للعلاج المكثف في المستشفى. 

ومؤخرا، حدثت واقعة أليمة راح ضحيتها أربع فتيات وأخيهم في منطقة الإحساء بالمملكة العربية السعودية، بسبب تأثير ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية بشكل عام، وجدت الشرطة السعودية الفتيات غارقات في دمائهن ذبحا بالسكين وشنق أخيهن، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 إلى 19 عاما. 

وتبين عدم وجود أى شبهة جنائية في مقتل الأشقاء الخمسة، حسبما أكدت أجهزة الشرطة السعودية، إلا أن الأشقاء كانوا يتعرضون بشكل كبير إلى ألعاب الفيديو العنيفة، الأمر الذى يبدو أن تأثير هذه الألعاب كان خطيرا عليهم. 

وتؤثر هذه الألعاب على المدى الطويل على عقلية ونفسية الأطفال والمراهقين، مما تجعلهم يندمجون داخل هذه الألعاب لينفصلوا عن الواقع ويقومون بتنفيذ متطلبات الألعاب بشكل عملى في الحياة الواقعية، خصوصا دون رقابة
 الأهل.   

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