بعد قرار الزمالك شكوى وليد سليمان.. أحمد شوبير: هما كام فنكوش لحد دلوقتي

ونشبت خلافات كثيرة بين قطبي الكرة المصرية مؤخرا، وخاصة عقب انتهاء لقاء القمة الذي توج به القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف

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والذي جمعهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة

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