بعد قرار الزمالك شكوى وليد سليمان.. أحمد شوبير: هما كام فنكوش لحد دلوقتي

أثار الإعلامي أحمد شوبير جدلا جديدا حول الأزمات المتواجدة داخل الساحة الرياضية في الوقت الحالي خصوصا بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك".
وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "سؤال بجد.. والله هما كام فنكوش لحد دلوقتي؟.. يمكنك الاستعانة بصديق".
وقرر مسئولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور تقديم شكوى ضد وليد سليمان لاعب النادي الأهلي بسبب تعمده في إصابة محمد عبد الشافي لاعب الفريق خلال لقاء القمة.
ونشبت خلافات كثيرة بين قطبي الكرة المصرية مؤخرا، وخاصة عقب انتهاء لقاء القمة الذي توج به القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، والذي جمعهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الممتاز .