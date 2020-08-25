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فن

صحاب أونطة.. محمود الشيخ يعلن موعد طرح أحدث أغاني حكيم

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:07 ص
صحاب أونطة
صحاب أونطة
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سعيد فراج
يتعاون المنتج المنفذ محمود الشيخ، مع الفنان حكيم، في كليبه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "صحاب أونطة". 

وأعرب الشيخ، في تصريحات صحفية، عن سعادته بهذا التعاون الذي جمعه مع النجم حكيم ، وهو الأول ببنهما ، مشيرا إلى أن الأغنية ستنال إعجاب الجمهور عقب طرحها لما تحمله من بهجة وفرح. 

وأضاف، أنه تشرف بالعمل مع النجوم الكبار، مثل حكيم نجم الأغنية الشعبية ومحمد رمضان نجم افريما ميوزيك أوورد والكينج منير والنجمة شيرين، لافتا إلى اعتزازه بتكرار العمل مع المخرج العبقري حسام الحسيني. 

ومن المقرر أن يطرح حكيم، أغنية"صحاب اونطة" نهاية الشهر الجاري، بعدما انتهى مؤخرا المخرج حسام الحسيني من تصويرها. 

وكان محمود الشيخ، قد شارك كمنتج فني لعدد من الكليبات منها "مشربتش من نيلها" و" بحبك يا أمي" لشيرين عبد الوهاب ، و"ويلي" لمحمد منير، و"الملك" و"نمبر وان" و"تيك توك" لمحمد رمضان" .

وعمل في عدة أفلام كمنتج فني، مثل "كازابلانكا" و"البدلة" و"تصبح علي خير" و"آخر ديك في مصر" و"من ٣٠ سنة"، وكانت بداية عمله في" أبوعلي" و"واحد من الناس" و"بوحة" و"ملاكي اسكندرية". 

أغنية "صحاب أونطة" كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدي ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم نانسي زيدان ، وإخراج حسام الحسيني.
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