جيش الاحتلال يعترف باستهداف نقاط في مدينة رفح الفلسطينية

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بقيام طيرانه الحربي باستهداف عدة نقاط شرقي مدينة رفح الفلسطينية.





وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذا القصف جاء ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة.





وأعلنت حركة الجهاد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 4 من عناصرها في انفجار وقع شرق غزة، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جاري لمعرفة ملابسات الحادث.





وقالت حركة الجهاد إن عناصرها الذين استشهدوا هم إياد جمال الجدي، يبلغ من العمر 42 عاما، ومعتز عامر المبيض ويبلغ من العمر 29 عاما، ويعقوب منذر زيدية ويبلغ من العمر 25 عاما، ويحيي فريد المبيض ويبلغ من العمر 23 عاما.





وشنت الطائرات الحربية للإحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.