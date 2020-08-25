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أخبار العالم

روسيا تعلن عزمها طرد دبلوماسي نمساوي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:36 ص
روسيا
روسيا
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أ ش أ
أعلنت روسيا عزمها طرد دبلوماسي نمساوي عامل في سفارة فيينا لدى موسكو، ردا على إعلان النمسا دبلوماسيا روسيا "شخصية غير مرغوب فيها" على خلفية مزاعم تجسس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية- إنها استدعت سفير النمسا لدى موسكو يوهانيس أيجنير، حيث تم تسليمه "احتجاجا حاسما على القرار غير المبرر للجانب النمساوي لسحب الاعتماد من دبلوماسي روسي ومطالبته بمغادرة أراضي الجمهورية النمساوية".

وأضافت الوزارة: "انطلاقا من مبدأ التعامل بالمثل، وفي إطار رد جوابي، تم إعلان دبلوماسي عامل في سفارة الجمهورية النمساوية لدى روسيا الاتحادية شخصية غير مرغوب فيه".

وكانت النمسا قد أكدت في وقت سابق اليوم طرد دبلوماسي روسي، بعد معلومات نشرتها الصحافة المحلية تتحدث عن تورطه في قضية تجسس صناعي.

وأفادت وسائل إعلام نمساوية بأن مواطنا روسيا يمارس مهامه كدبلوماسي في فيينا سيغادر البلاد خلال مهلة أقصاها 1 سبتمبر لأنه "قام بالتجسس الاقتصادي على مدى سنوات بمساعدة مواطن نمساوي في شركة للتكنولوجيا المتقدمة".
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