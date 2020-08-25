AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عيد ميلاد حسين الجسمي.. اعرف عمره الحقيقي وسر تفكيره في الاعتزال

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:33 ص
حسين الجسمى
حسين الجسمى
Advertisements
أحمد إبراهيم
يحتفل الفنان حسين الجسمى اليوم بعيد ميلاده الـ 41، والذى قدم عديد من الاعمال الغنائية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي بصفة عامة، والمصري بصفة خاصة.

ولد حسين الجسمى فى الإمارات فى الخامس والعشرين من شهر أغسطس لعام 1979، لعائلة تهوى الأعمال الفنية فى المجمل، وأسس مع إخوته "صالح وجمال وفهد" فرقة موسيقية أسموها "فرقة الخليج". 

وكانوا يحيون بها مناسبات مختلفة، مثل الأفراح والحفلات، فى المنطقة الشرقية من دولة الإمارات واشتهرت الفرقة محليا ومعها اشتهر أخوه فهد فى عالم التلحين وأصبح أحد أشهر ملحنى الإمارات.

وتعتبر بداية مشاركاته فعلا عام 1996 وهو بعمر 17 عام، عندما بدأ بتقديم نفسه مغنيا لأغانى الفنان عبد الكريم عبد القادر (سيد الإحساس في الأغنية الخليجية)، وشارك في برنامج البحث عن المواهب ضمن مهرجان دبي للتسوق، والذي استطاع فيه أن يفوز بجائزة المركز الأول عن فئة الهواة. 

ساعد ذلك كثيرا في زيادة شعبيته بين الشباب من الفتيان والفتيات، مما شجع روتانا للصوتيات والمرئيات على التعاقد معه وطرح أول ألبومٍ له (والذي لم يحمل سوى اسمه وصورته) في 2002 ولاقى استحسان الجمهور ببعض الأغانى التى أبدع فيها مثل "بودعك" وكذلك "سافر"، كما لاقى هذا الألبوم نجاحًا كبيرًا في السوق حيث سيطر على سوق الكاسيت بمجرد نزوله وانتشر بشدة.

عانى حسين الجسمي من السمنة المفرطة، حتى أن وزنه بلغ 174 كيلو جرام، فسبب له ذلك الكثير من الأمراض والمشاكل الصحية، الأمر الذى اضطره للخضوع إلى عملية تصغير المعدة، والمتابعة مع طبيب من أجل فقدان نصف وزنه، وهو ما نجح فيه وتحسنت حالته الصحية بشكل كبير.

وقد تعرض مؤخرا الى هجوم شرس بسبب اتهامه بالسخرية من احداث لبنان وهو الامر الذى وضعه فى مرمى الهجوم لدرجة انه كان يفكر فى الاعتزال الا انه عدل عن قراره وخرج يؤكد ان لبنان بلد شقيق ولا يمكن السخرية من الاحداث التى تجرى بها أو باهلها. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول حفل جماهيري بالعالم .. رسالة حب من حسين الجسمي للشعب اللبناني |صور

أحلام تدعم حسين الجسمي بعد التنمر عليه بسبب لبنان

تغريدة حسين الجسمي تعرضه للتنمر بعد انفجار مرفأ بيروت| التفاصيل الكاملة

أول تعليق من حسين الجسمي بعد الهجوم عليه بسبب لبنان

ترشيحاتنا

كيفية صلاة الاستخارة ووقتها.. 5 أوقات لا تجوز فيها

أنا أهلاوي.. سيف زاهر يعتذر لـ جماهير القلعة الحمراء على الهواء.. فيديو

فائدة الخطوط السوداء على الزجاج الخلفي للسيارة

أخبار الرياضة| إطلاق سراح رونالدينيو.. وضع صورة محمد صلاح في مبنى اتحاد الكرة.. وميدو: مرتضى منصور أحدث خللا داخل الأهلي

بفستان منفوش.. ريم البارودي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد قرار الزمالك شكوى وليد سليمان.. أحمد شوبير: هما كام فنكوش لحد دلوقتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألقوه من السفينة.. العثور على رجل عائم في عرض البحر لمدة 3 أيام | صور

مشاهد مصورة.. ضرب وسوء معاملة البقر حتى الموت داخل مزرعة شهيرة| صور

مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020