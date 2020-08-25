AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ردا على تمديد تركيا مهام عمل سفينة الأبحاث Oruc Reis.. اليونان تجري مناورات عسكرية جنوب جزيرة كريت

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:28 ص
اليونان وتركيا تتجهان
اليونان وتركيا تتجهان نحو أزمة جديدة
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
بدأت اليونان، صباح اليوم، الثلاثاء، في إجراء مناورات عسكرية جنوب جزيرة كريت؛ ويأتي ذلك ردا على اعلان تركيا تمديد مهام عمل سفينة الأبحاث "أورتش رئيس Oruc Reis".


هذا، وقد أعلنت تركيا واليونان أنهما ستجريان تدريبات بحرية متنافسة قبالة جزيرة كريت اليونانية يوم الثلاثاء وسط تصاعد التوتر بشأن المطالبات بالغاز والنفط في شرق البحر المتوسط.


وجاءت هذه التطورات بعد أن دخل البلدان مرحلة خفض التصعيد، فمن المؤكد أن يثير تحرك تركيا لتوسيع أنشطة السفينة Oruc Reis بشكل أساسي عقبات أمام جهود الوساطة الألمانية التي تستمر يوم الثلاثاء بزيارة وزير الخارجية الألماني هيكو ماس إلى كل من أثينا وأنقرة.


وبدوره، عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، عن رفضه لأي تحرك يوناني في مياه المتوسط، زاعمًا أنها من تتجاوز الاتفاقات.


وقال أردوغان إنه "ليس من حق اليونان الإعلان عن مناورات"، مؤكدا أن هذه الخطوة "منافية لقانون البحار ولمبدأ حسن الجوار".


وأوضح أنه تم تمديد عمل سفينة "أوروتش رئيس" حتى 27 من شهر أغسطس الجاري بعدأن كان من المقرر انتهاء أعمالها في 23 أغسطس.


وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عن إدانته إعلان اليونان إجراء تدريبات عسكرية جوية وبحرية يومي 25 و27 أغسطس في شرق البحر المتوسط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طوارئ للرد على أنقرة| الاتحاد الأوروبي يعلن تضامنه مع قبرص واليونان ضد تجاوزات تركيا

ليمنوس وكمال ريس.. تفاصيل حادث بين سفينتين حربيتين يونانية وتركية

أردوغان يستفز أوروبا .. تركيا ترسل سفينة جديدة للتنقيب عن الطاقة شرق المتوسط

خطوة تصعيدية جديدة .. تركيا تستفز اليونان في مياه المتوسط

مزاعم جديدة لأردوغان: اليونان تجاوزت الحدود.. وتهديد بالمزيد من التصعيد

ترشيحاتنا

وقعت قبل 10 أيام.. إسرائيل تمنع نشر تفاصيل عملية طعن أمنية خطيرة

من بينها المستشفيات العامة.. أماكن تقديم خدمات مبادرة متابعة أصحاب الأمراض المزمنة.. فيديو

تركي آل الشيخ ينشر صورة من أيام طفولته.. شاهد

بـ5 جنيهات حيلة سهلة وسريعة لتنظيف سلك الشبابيك بالمنزل

روسيا تعلن عزمها طرد دبلوماسي نمساوي

بعد خطوبتها.. 10 صور لـ ابنة الحضري تبرز أنوثتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية سرقة كوميدية.. دب جائع يقتحم متجرًا ويستولى على وجبة خفيفة.. فيديو

رسالة فى زجاجة على شاطئ أفتلقوت بسلطنة عمان تثير الشجون.. هنا حكايات شاهدة على الحب والفراق

ألقوه من السفينة.. العثور على رجل عائم في عرض البحر لمدة 3 أيام | صور