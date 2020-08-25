ردا على تمديد تركيا مهام عمل سفينة الأبحاث Oruc Reis.. اليونان تجري مناورات عسكرية جنوب جزيرة كريت

بدأت اليونان، صباح اليوم، الثلاثاء، في إجراء مناورات عسكرية جنوب جزيرة كريت؛ ويأتي ذلك ردا على اعلان تركيا تمديد مهام عمل سفينة الأبحاث "أورتش رئيس Oruc Reis".









هذا، وقد أعلنت تركيا واليونان أنهما ستجريان تدريبات بحرية متنافسة قبالة جزيرة كريت اليونانية يوم الثلاثاء وسط تصاعد التوتر بشأن المطالبات بالغاز والنفط في شرق البحر المتوسط.









وجاءت هذه التطورات بعد أن دخل البلدان مرحلة خفض التصعيد، فمن المؤكد أن يثير تحرك تركيا لتوسيع أنشطة السفينة Oruc Reis بشكل أساسي عقبات أمام جهود الوساطة الألمانية التي تستمر يوم الثلاثاء بزيارة وزير الخارجية الألماني هيكو ماس إلى كل من أثينا وأنقرة.









وبدوره، عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، عن رفضه لأي تحرك يوناني في مياه المتوسط، زاعمًا أنها من تتجاوز الاتفاقات.









وقال أردوغان إنه "ليس من حق اليونان الإعلان عن مناورات"، مؤكدا أن هذه الخطوة "منافية لقانون البحار ولمبدأ حسن الجوار".









وأوضح أنه تم تمديد عمل سفينة "أوروتش رئيس" حتى 27 من شهر أغسطس الجاري بعدأن كان من المقرر انتهاء أعمالها في 23 أغسطس.







