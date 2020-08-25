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محافظات

ننشر تفاصيل اجتماع شركات استيراد الأخشاب بهيئة ميناء دمياط

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
عقد اليوم، اللواء بحرى وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي عدد من كبرى الشركات العاملة فى مجال استيراد الأخشاب بحضور اللواء بحرى أحمد العواد نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من مديرى الإدارات المختصة بالهيئة، و ممثلي الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وغرفة الملاحة والغرفة التجارية بدمياط و شركات الشحن والتفريغ العاملة بالميناء.

حيث بدأ الإجتماع بتهنئة الحضور بحلول العام الهجرى الجديد ، والتأكيد على أن الميناء مستمر فى تقديم كافة أوجه الدعم لمساندتهم فى عملية استيراد مختلف أنواع الأخشاب والتى تعد المكون الرئيسي لصناعة الأثاث فى محافظة دمياط وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من التعاون بين أطراف مجتمع الميناء والعمل بروح الفريق بهدف جذب تداول أنواع جديدة من الأخشاب وخاصة أن الميناء يمتلك عددا من المزايا التنافسية .


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وقد أعرب الحاضرون عن شكرهم لما لمسوه من حرص قيادة الهيئة على التواصل مع المستوردين وبذل الجهد فى ايجاد حلول لكل ما قد يعترض العمل من معوقات ، و أشادوا بإرتفاع معدلات الشحن والتفريغ.

كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات التى طرحها ممثلو الشركات ووعدت الهيئة بدراستها وتنفيذ الممكن منها .

يأتى ذلك فى إطار الحرص على التواصل الدائم والمستمر مع الشركات والتوكيلات الملاحية العاملة بميناء دمياط .

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