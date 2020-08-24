ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 3 سفن حاويات وعدد 7 سفن بضائع عامة.





بينما غادر عدد 3 سفن حاويات وعدد 5 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة .





وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28490 طن تشمل : 3115 طن فوسفات و 3000 طن علف بنجر و 4375 طن يوريا و 18000 طن ملح .





كما أضاف البيان ،ان حركة الوارد من البضائع العامة 40834 طن تشمل : 1215 طن خشب زان و7925 طن حديد و21800 طن ذرة و 9894 طن قمح . ‎





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وأشار البيان إلى أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات 723 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( رمان و فراولة و عنب ) وخضروات ( بطاطس و ملوخية و خضار مشكل مجمد و بامية ) و حاصلات زراعية ( بصل و سمسم و برسيم ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الأردن و السعودية والمغرب وألمانيا وأمريكا وكوريا الجنوبية وسلوفينيا .





وأوضح البيان أن عدد الحاويات الوارد 562 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 3339 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 85161 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 22863 طنا .





كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2691 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3836 شاحنة منها 598 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 29895 من البضائع العام.