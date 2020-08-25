AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خاص.. التموين تواصل تسجيل رقم الهاتف المحمول على موقع دعم مصر

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:16 م
مدكور
مدكور
Advertisements
محمد صبيح
كشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، أن الوزارة تواصل استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر لأصحاب بطاقات الدعم المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز. 

وأوضح مدكور لـ"صدى البلد" أن الهدف من إجراء عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول على موقع دعم مصر أنه خلال رقم محمول المستفيد من منظومة الدعم التموينية تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأي شيء يفيدهم عن منظومة الدعم. 

اقرأ أيضا:

وأضاف مدكور أن الوزارة قد أتاحت من خلال الموقع الإلكترونى دعم مصر خدمات استخراج بطاقات بدل فاقد وبدل تالف.

و كذلك خدمات الفصل الاجتماعى وهي استخراج بطاقة تموين مستقلة للشخص المتزوج والمقيد على بطاقة أسرته، حيث يحق له فصل نفسه من بطاقة أسرته، واستخراج بطاقة تموين، وكذلك إتاحة خدمة تغيير البطاقة من محافظة لأخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التموين: مستفيدو تكافل وكرامة يحصلون على بطاقة تموين في الحال

تقرير: تسجيل 10 ملايين رقم هاتف محمول على موقع دعم مصر

التموين تطلق 3 خدمات إلكترونية جديدة عبر موقع دعم مصر

عبر موقع دعم مصر.. تعرف على خدمات التموين الجديدة لأصحاب البطاقات

حوار.. مستشار وزير التموين لـ«صدى البلد»: استجابة لحظية لتغيير المحافظة ورقم المحمول ومعرفة الرقم السري على موقع دعم مصر.. وتنقية قاعدة البيانات من المتوفين والأسماء الوهمية بنسبة 100%

لو عندك بطاقة تموين.. الوزارة تطلق خدمات إلكترونية جديدة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| إطلاق سراح رونالدينيو.. وضع صورة محمد صلاح في مبنى اتحاد الكرة.. وميدو: مرتضى منصور أحدث خللا داخل الأهلي

رضا عبدالعال يهاجم مجلس إدارة الأهلي.. ويكشف سر إعارة صلاح محسن

ميركاتو الصيف.. تشيلسي أكثر الأندية إنفاقا رغم أزمة كورونا.. وبرشلونة وريال مدريد يرفعان شعار مفيش فلوس

ويكيبيديا يخطئ.. توفيق عبد الحميد يكشف لـ صدى البلد تاريخ عيد ميلاده الحقيقي

التعويض مقدما وبزيادة 20%.. تعرف على شروط نزع ملكية العقارات

مجلس الإدارة السبب.. رضا عبدالعال يعدد أسباب هزيمة الأهلي أمام الزمالك بثلاثية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر .. صور

حالة فوضى.. لحظة طرد مسافرة من رحلة جوية وسط تصفيق الركاب

حفل زفاف مشئوم يتسبب في إصابة 53 شخصا بكورونا بولاية أمريكية