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محافظات

تحرير 71 مخالفة تموينية فى حملات مكبرة بالأقصر

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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شمس يونس
قامت مديرية تموين الأقصر بجولة مرورية بدائرة المحافظة برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين بالأقصر وذلك لمتابعة المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية 

يأتى ذلك بناء على تعليمات  الدكتور على المصيلحى وزير التموين و المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بمتابعة الأسواق والمخابز.

 وأسفرت الحملة عن تحرير  (71) محضرا ومخالفة تموينية حيث تم تحرير ٣ محاضر لضبط ٢ طن  دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء .

أيضا تم تحرير ٦ محاضر مخالفة مواصفات و محضر توقف و ٥ محاضر قائمة و ٤ محاضر غلق و٥ محاضر نظافة و ٤ محاضر سجلات و تحرير ٢٣ محضر عدم الإعلان عن أسعار .

وتحرير ١٢ محضر شهادة صحية و ٥ محاضر مخالفة ترخيص و محضر صلاحيه حيث تم ضبط  ٣٠٠ قطعة لوليتا مشروب أطفال  .


وتم تحرير ٢ مخالفة  الاحتفاظ بفواتير100 علبه سجاير كليوباترا + عدد 5 كرتونه شيبسي .

تم تحرير محاضر بالمخالفات وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
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