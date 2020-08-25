AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

وزيرة الثقافة تبحث مع محافظ جنوب سيناء خطة تطوير قصر ثقافة الطور

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر الوزارة لبحث خطة تطوير قصر الثقافة بمدينة الطور  .
ا
وذلك بحضور إيناس سمير نائب المحافظ والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والاستشاري وليد عمر وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير مدينة طور سيناء.
وخلال اللقاء اطلعت وزيرة الثقافة على العرض التقدمي الخاص بتطوير قصر الثقافة بمدينة الطور وشمل الوضع الحالي للمسرح والتصور الهندسي لرفع كفاءته وتنظيم الممرات والمداخل والمخارج والإضاءة، وأشادت بالتصور الخاص بعملية التطوير ووجهت بإضافة بعض الإمكانات الفنية طبقًا لاحتياجات العروض . 
كما أشار محافظ جنوب سيناء إلى أهمية صيانة المسرح المتنقل المتواجد بمدينة الطور من أجل نشر الثقافة داخل المدن وتنمية الوعي الثقافي لأهالي المحافظة وإنشاء فرق للفنون الشعبية من أهالي الطور والبدو وإضافة قاعات لتدريب الفرق الشعبية وصقل مواهبهم وتأهيل قدراتهم.
كذلك تم مناقشة العمل على الترويج السياحي والثقافي للمحافظة وتكثيف الأنشطة الثقافية والفنية بالتعاون مع وزارة الثقافة .
وكلفت وزيرة الثقافة الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة بزيارة مدينة طور سيناء خلال شهر سبتمبر المقبل لمتابعة عملية تطوير القصر تمهيدا لانضمامه إلى منظومة العمل الثقافى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مع الحفاظ على الهوية الثقافية.. تطوير قرية الجبيل بجنوب سيناء

وزير التعليم العالي يبحث مع محافظ جنوب سيناء خطة التطوير الجامعي

محافظ جنوب سيناء: ممشى أهل مصر فالنسيا الشرق لأهالي مدينة الطور.. صور

فينسيا الشرق.. شاهد افتتاح "ممشى أهل مصر" في طور سيناء

فودة يفتتح ملعب خماسي بنادي الشرطة بمدينة طور سيناء

محافظ جنوب سيناء يناقش مع صندوق الإسكان استخدام ٦٠٠ قطعة بالرويسات وترفيق الفيروز وابني بيتك

ترشيحاتنا

أمين عام منظمة السياحة العالمية: أرغب فى قضاء إجازتى على شواطئ الغردقة

حكم قراءة الكف والفنجان مزاحا.. دار الإفتاء ترد

7 رصاصات أمام أطفاله .. مقطع فيديو جديد يكشف كواليس إطلاق الشرطة النار على مواطن أسود في ويسكونسن

مصطفى حمزة: قنوات الإخوان تسعى للوقيعة بين الأزهر والرئاسة "فيديو"

لن أرحل.. سواريز يرفع راية العصيان في وجه إدارة برشلونة

حرف تكرر 8 مرات متتالية.. أستاذ لغة يكشف إعجاز القرآن في الألفاظ.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل زفاف مشئوم يتسبب في إصابة 53 شخصا بكورونا بولاية أمريكية

اسعار ومواصفات هيونداي hyundai اليوم في مصر .. صور

حاولت التستر على ملابسات مصرعه.. إهمال مربية ينهي حياة طفل عمره عامان