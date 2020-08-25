بومبيو يعلق على استقلاله أول رحلة رسمية مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، عن سعادته باستقلال أول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل للسودان.





وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة له نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعداء لكوننا على أول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السودان".





ووفقا لوكالة السودان للأنباء الرسمية "سونا"، سيجري بومبيو مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، مشيرة إلى أن «المباحثات تتعلق بدعم أميركا للانتقال الديمقراطي في السودان، وموضوع العلاقات مع إسرائيل».

وحسب «سونا»، من المتوقع أن تناقش المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب دعم واشنطن للسلام في البلاد.





غادر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «إسرائيل» صباح الثلاثاء متوجها إلى السودان في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم.





وذلك في اليوم الثاني من جولة على الشرق الأوسط تتمحور حول تطبيع العلاقات بين الدول العربية والدولة العبرية.





ولا تقيم إسرائيل والسودان أي علاقات دبلوماسية. ومن المتوقع أن يزور بومبيو أيضا الإمارات والبحرين في جولته التي تستمر خمسة أيام.



