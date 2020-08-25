عكاشة: السيسي يرسخ الديمقراطية.. ومجلس الشيوخ يُعزز ثقة العالم في مصر

أكد المهندس عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الجهد والعمل من كافة مؤسسات الدولة المصرية فى سبيل جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل 4 سنوات، مؤكدًا أن اكتمال مؤسسات الدولة بوجود مجلس الشيوخ يُعزز ثقة العالم أجمع فى الدولة المصرية.





أوضح "عكاشة"، أن مجلس الشيوخ بحسب المادة السابعة من قانون تنظيم أعماله رقم 141 لسنة 2020، يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عازمة بكل قوة أن تضع المصريين فى مصاف الشعوب المتقدمة ديمقراطيًا واقتصاديًا.





ووجه "عضو مجلس الشيوخ" الشكر لأهالي محافظة الجيزة على ثقتهم فى شخصه لتمثيلهم تحت قبة الغرفة الثانية للبرلمان، وتحديدًا أهالي قرية الشرفا بمركز الصف بعد ملحمة الحب التي حظى بها وحصوله على نسبة 100% من عدد الأصوات، مؤكدًا تقديره الكامل لقيادات حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمهندس أشرف رشاد أمين عام الحزب والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم بمحافظة الجيزة، وكذلك المؤسسة القضائية ووزارة الداخلية على ما تم بذله من جهود فى سبيل إنجاح العُرس الديمقراطي.





وأشاد "أمين التنظيم المساعد بمحافظة الجيزة" بحرص المواطنين وإصرارهم على الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية رغم سوء الطقس وارتفاع درجة الحرارة خلال يومي انتخابات مجلس الشيوخ، مشيدًا فى الوقت ذاته بالدور الذي قامت به أجهزة الدولة في توعية المواطنين بحقوقهم الدستورية، وظهور مصر بشكل حضاري يليق بمكانتها التاريخية.





وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، فى وقت سابق، نتائج انتخابات مجلس الشيوخ والتي أسفرت عن فوز أعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر وفوز 7 مرشحين عن حزب مستقبل وطن بمقاعد مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الجيزة من أصل 8 مقاعد مخصصة للمحافظة فيما سيخوض المرشح الثامن عمر القماطي جولة الإعادة المقررة يومي 6 و7 سبتمبر المقبلين للمصريين بالخارج و8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، على أن يتم إعلان النتيجة لجولة الإعادة في موعد أقصاه يوم 16 سبتمبر.



