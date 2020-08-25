الصحة:الانتهاء من 457 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية.. فيديو

قال الدكتور خالد عاطف، المدير التنفيذى لغرفة عمليات مبادرة قوائم الانتظار بوزارة الصحة ، إن الوزارة حققت نجاحًا كبيرًا فى تطبيق المبادرة لمسه المواطن وكل أعضاء المنظومة الصحية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من اجراء أكثر من 457 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية.





وأضاف الدكتور خالد عاطف، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه يتم فحص المرضى معمليًا ومخبريًا قبل دخول المرضى قبل اجراء اى عملية جراحية للتأكد من اصابته بفيروس كورونا من عدمه، مشيرًا إلى أن المريض يتواصل من خلال المستشفى واستدعاؤه بعد تحديد ميعاد له لفحصه واجراء العملية ويتم الاتصال بالمريض بعد اجراء العملية والتأكد من رضاء المريض من تقديم الخدمة.









وتابع أنه يتم متابعة جميع المرضى خاصة فى العمليات الكبرى، ويتم اخذ عينات عشوائية والاتصال بالمرضى للاطمئنان على حصولهم على الخدمة كاملة، منوهًا أن جميع مستشفيات مصر تقدم خدمات طبية على أعلى مستوى لإنهاء قوائم الانتظار.





وأوضح أن اللجان العلمية فى كل تخصص تقيم وتختار مقدمى الخدمة من النخبة، مؤكدًا أن الدولة تقدم 5 مليار جنيه برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لانهاء قوائم الانتظار.



