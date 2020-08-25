AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة:الانتهاء من 457 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية.. فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور خالد عاطف، المدير التنفيذى لغرفة عمليات مبادرة قوائم الانتظار بوزارة الصحة، إن  الوزارة حققت نجاحًا كبيرًا فى تطبيق المبادرة لمسه المواطن وكل أعضاء المنظومة الصحية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من اجراء أكثر من 457 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية.

وأضاف الدكتور خالد عاطف، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه يتم فحص المرضى معمليًا ومخبريًا قبل دخول المرضى قبل اجراء اى عملية جراحية للتأكد من اصابته بفيروس كورونا من عدمه، مشيرًا إلى أن المريض يتواصل من خلال المستشفى واستدعاؤه بعد تحديد ميعاد له لفحصه واجراء العملية ويتم الاتصال بالمريض بعد اجراء العملية والتأكد من رضاء المريض من تقديم الخدمة.


وتابع أنه يتم متابعة جميع المرضى خاصة فى العمليات الكبرى، ويتم اخذ عينات عشوائية والاتصال بالمرضى للاطمئنان على حصولهم على الخدمة كاملة، منوهًا أن جميع مستشفيات مصر تقدم خدمات طبية على أعلى مستوى لإنهاء قوائم الانتظار.

وأوضح أن اللجان العلمية فى كل تخصص تقيم وتختار مقدمى الخدمة  من النخبة، مؤكدًا أن الدولة تقدم 5 مليار جنيه برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لانهاء قوائم الانتظار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجراء 182 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بالبحيرة

ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار ..الصحة: إجراء ٤٤٣ ألفًا و ٧٨٧ عملية جراحية منذ يوليو 2018

وزيرة الصحة: إجراء 443 ألف عملية جراحية للقضاء على "قوائم الانتظار".. واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.. ومناشدة عاجلة للتسجيل بالبرنامج

"الصحة" تعلن عن إجراء 443 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.. فيديو

قوائم الانتظار: متابعة يومية لآليات العمل وإجراء العمليات

وزيرة الصحة: إجراء 453 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء "قوائم الانتظار"

ترشيحاتنا

الداخلية تقدم خدمة جديدة للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني

عضو المنشآت الفندقية يوضح حقيقة منع بعض السيدات من الإقامة بمفردهن

ميركاتو الصيف.. تشيلسي أكثر الأندية إنفاقا رغم أزمة كورونا.. وبرشلونة وريال مدريد يرفعان شعار مفيش فلوس

بعد اختياره بيراميدز .. شوبير: حزين لبقاء رمضان صبحي في مصر

هل أقطع صلاة تحية المسجد للحاق بالجماعة.. دار الإفتاء تجيب

لمن تكاثرت عليه الهموم .. عليك بهذه الكلمات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل زفاف مشئوم يتسبب في إصابة 53 شخصا بكورونا بولاية أمريكية

اسعار ومواصفات هيونداي hyundai اليوم في مصر .. صور

حاولت التستر على ملابسات مصرعه.. إهمال مربية ينهي حياة طفل عمره عامان