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أخبار العالم

الملفات الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي تتصدر اهتمامات القمة الثلاثية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:32 م
مصر - الأردن - العراق
مصر - الأردن - العراق
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مـيـس رضـا
توجه رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة بالقمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية التي ستعقد في وقت لاحق اليوم.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقى أن،  اللقاء سيجمع الكاظمي مع الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس عبد الفتاح السيسي.

واضاف البيان :"ان القمة الثلاثية ستركز على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلًا عن بحث تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية".

وتابع:" ان القمة ستتطرق ايضا الى بحث الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتعد هذه القمة "الثالثة" ، حسبما أعلن الديوان الملكى الأردنى، و ستركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية"، حيث عقدت القمة الثلاثية الأولى في القاهرة في مارس 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي".

وركز اجتماع القاهرة على "التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، وتعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

أما في نيويورك، فأكد قادة الدول الثلاث "أهمية حصول الشعب الفلسطيني على كل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف، على أساس حل الدولتين"، وحضوا المجتمع الدولي على التحرك لـ"وقف بناء وتوسعة المستوطنات (الإسرائيلية) غير الشرعية والخطوات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض وإدانة ضم أي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
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