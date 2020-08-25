تشجيعا للتعليم عن بعد.. المصرف المتحد يدرب 70% من فريق عمله E- Learning





ويأتي ذلك بالتعاون مع اكاديمية بانكزر لونج التدريبية. تتيح سلسلة البرامج والدورات التدريبية المتخصصة والتي تنقل لاكثر من 550 متدربا عبر خاصية "زووم" او (الفصل الاليكتروني التفاعلي) العديد من المهارات منها : كيفية اكتساب مهارات البيع وتحقيق المستهدفات. وفن التعامل المحترف لانجاز الاعمال. كذلك تنمية مهارات ادارة الوقت.





فضلا عن اساسيات الاعمال في مجال البنوك. وتتميز هذه البرامج التدريبية المعدة من قبل اكاديمية بانكرز لونج بالمزح بين طبيعة النص المكتوب والمنطوق والمرئي وايضا التدريب العملي للمتدرب. بهدف رفع كفاءة ومهارات المتدرب وتعظيم ادائه بشكل عام لتعظيم ارباح المؤسسة. كيفية عمل برنامج التعليم الاليكتروني يقوم المتدرب, من مكتبه مباشرة, وعبر جهاز الحاسب الآلي الخاص به, بحضور البرنامج التدريبي والاستماع لشرح المدرب والمشاركة في الحوارات والنقاشات بشكل مباشر حول المادة العلمية والتجارب المعروضة، ثم يؤدى الاختبارات الخاصة بالبرنامج.





وعقب اجتيازه الدورة التدريبية بنجاح يقوم المصرف المتحد واكاديمية بانكرز لونج بارسال الشهادة الاليكترونية المعتمدة له. تعقيبا علي اطلاق سلاسل البرامج والدورات التدريبية التعليم عن بعد e- learning يقول اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد – ان التعليم عن بعد يساهم في تقديم فرص تعليمية وتدريبية ومهنية افضل لتنمية مهارات فريق العمل من خلال نموذج للتعلم الذاتي في مختلف المجالات المصرفية. نمو معدلات التعليم الاليكتروني عالميا ابرز التغيرات الثقافية لفيروس كورونا واوضح القاضي ان هناك نمو في معدلات الاقبال عالميا علي برامج التعليم الاليكتروني او التعليم عن بعد خاصة بعد جائحة كورونا الاخيرة. وهذا مؤشر لتغيير ثقافي في العملية التعليمية بمراحلها المختلفة وخروجها من الشكل النمطي الي افاق اوسع ومؤثرات اكبر في مجال التنمية البشرية وجداريات العمل.





وأجبر العزل والتباعد الاجتماعي ،الخبراء علي التحول الافتراضي في التعليم حفاظا علي استمرار العملية التعليمية والتدريبية. واضاف القاضي ان التعليم الاليكتروني يوسع نهج التدريب المباشر والمتخصص لفريق عمل المصرف.





ويأتي ذلك من خلال الاتصال المباشر بين المدرب والمتدرب دون وسيط مما يتيح له التركيز علي تنمية قدرات المتدرب مهنيا. حيث تلعب التكنولوجيا دورا ملموسا ومهما في هذا الشأن. وعن استراتيجية تعظيم اداء فريق عمل المصرف المتحد, اعرب اشرف القاضي - ان استراتيجية المصرف المتحد تعتمد اتاحة فرص التدريب والتأهيل علميا وعمليا مع كبري المؤسسات التدريب العالمية والمحلية. فقد سبق وان قام المصرف المتحد في عام 2018 بتوقيع اتفاقية للتعليم الاليكتروني مع المعهد المصرفي المصري. هذا فضلا عن العمل علي بناء علاقات عمل قوية بين مختلف المستويات الوظيفية والاعمار. والحرص علي مشاركة الشباب ومنحهم الفرصة للابداع في تنفيذ استراتيجيات المؤسسة. مما يخلق فرصة اعلي لقيادات الجيل الثاني للترقي وتولي مناصب قيادية.

أعلن المصرف المتحد عن تنظيم أكبر سلسلة من البرامج والدورات التدريبية للتعليم عن بعد e-learning لتدريب وتأهيل لنحو 70% من فريق عمله بـ64 فرعا تغطي أنحاء الجمهورية.