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أخبار البلد

غدا.. انتخابات التجديد النصفى لـ "البيطريين" بإشراف قضائي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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محمد غالي
تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، انتخابات النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية ماعدا "القاهرة، الجيزة، قنا"، غدا الأربعاء، من الساعة العاشرة صباحا، وحتى السادسة مساء، على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن جميع عمليات التصويت بكافة المحافظات تتم تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشارا من هيئة النيابة الإدارية، مشيرا إلى أنه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019.

وأضاف وكيل النقابة، أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمى، أو خدمة فورى من أى ماكينة.

وأوضح أنه تم إصدار توصيات لكافة اللجان بالمحافظات، الإلتزام بالاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كافة المترددين علي المقار الانتخابية بإرتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة للتصويت.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، بناءا على قانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، وبناء على اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة بتاريخ 6 يناير 2020، وبناءا على تصديق مجلس النقابة بجلسته بتاريخ 8 مارس 2020.
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