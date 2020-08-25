غدا.. انتخابات التجديد النصفى لـ "البيطريين" بإشراف قضائي

تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، انتخابات النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية ماعدا "القاهرة، الجيزة، قنا"، غدا الأربعاء، من الساعة العاشرة صباحا، وحتى السادسة مساء، على مستوى الجمهورية.





وأكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن جميع عمليات التصويت بكافة المحافظات تتم تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشارا من هيئة النيابة الإدارية، مشيرا إلى أنه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019.





وأضاف وكيل النقابة، أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمى، أو خدمة فورى من أى ماكينة.





وأوضح أنه تم إصدار توصيات لكافة اللجان بالمحافظات، الإلتزام بالاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كافة المترددين علي المقار الانتخابية بإرتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة للتصويت.



