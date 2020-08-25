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أخبار البلد

جراحات عيون ونظارات .. طاقة نور تقدم خدماتها لـ٣٠٠٠ مواطن بقرى حياة كريمة بالمحافظات

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:13 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
تواصل مؤسسة صناع الخير للتنمية تنفيذ مبادرة طاقة نور وذلك في اطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى اطلقها  الرئيس عبدالفتاح السيسى.
 
وتلقت وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا حول ماتم من مجهودات شملت الكشف علي 3000 مواطن من قرى حياة كريمة واجراء 110 عمليات جراحة عيون  وتوزيع 200 نظارة طبية هذا الاسبوع بالمجان تماما لمواطنين غير قادرين من اهالى عدد من قرى محافظتى المنيا وتنفيذ عدد من القوافل الطبية مع الاخذ بكافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح التقرير انه تم اجراء 92 جراحة عيون مختلفة ضمن مبادرة لاهالى من قرى سراوه ونزة قرار وبنى رافع والحواتكة مركز منفلوط وقيرقارص واولاد ابراهيم مركز اسيوط .

واشار التقرير الى انه تم اجراء عدد 18 عملية جراحة عيون مختلفة لاهالى قرية برطباط مركز مغاغة بالمنيا والقرى المجاورة وتنوعت العمليات الجراحية بين ازالة مياه بيضاء وحول وظفرة.
جراحات عيون ونظارات .. طاقة نور تقدم خدماتها لـ٣٠٠٠ مواطن بقرى حياة كريمة بالمحافظات
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