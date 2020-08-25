العودة أول أكتوبر.. مجلس النواب أصدر 233 قانونا بدور الانعقاد الخامس.. صور

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، معلنا أن الجلسة المقبلة ستكون فى أول أكتوبر المقبل.
وأكد عبد العال أن البرلمان عمل خلال هذه الفترة على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، وخلق سوابق وممارسات برلمانية نوعية، مستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته، وآمال المواطنين وطموحاتهم، وخصوصيات المرحلة ومتطلباتها، نستلهم أسسها وتوجهاتها نحو إستراتيجية تنمية وطنية حقيقية وملموسة تصوغ ملامحها قيادة سياسية واعية وقادرة.
وقال: "على المستوى التشريعي؛ يمكننا القول - بضمير مطمئن- إننا اجتهدنا قدر طاقاتنا وبذلنا ما في وسعنا للوفاء بالاستحقاقات التشريعية التي نص عليها الدستور، ولم نهادن أو نقبل الحلول الوسط ولم نتهاون عن عمل تشريعي يدعم مسيرة التطور والإصلاح التي تخوضها الدولة المصرية، مهما كانت الصعوبات والتحديات، وقد سعينا إلى استغلال كل دقيقة من وقت عمل البرلمان في سبيل انجاز مهامه. والمؤشرات والإحصائيات خير شاهد ودليل، فلم نسع إلى استغلال المشاعر أو التلاعب بالمواطن بل قدمنا صالح الوطن والمواطن ولو كان لذلك ثمن غال ولكن كل هذه الأثمان تبدو زهيدة رخيصة إذا ما قورنت بصالح الوطن".
وأعلن مجلس النواب عن إصدار 887 قانونا، وذلك مجمل حصاد 5 أدوار انعقاد للمجلس.
وجاءت كالتالي: "خلال دور الانعقاد الأول، أصدر المجلس 82 قانونا بعدد مواد 1226، وفي دور الانعقاد الثاني أصدر 219 قانونا وبلغ عدد المواد 2354، فيما بلغ عدد القوانين بدور الانعقاد الثالث 197 وعدد المواد 2757، وفي دور الانعقاد الرابع، أصدر مجلس النواب 156 قانونا و1701 مادة، فيما أصدر بدور الانعقاد الخامس 233 قانونا و2490 مادة".