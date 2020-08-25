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أخبار البلد

"عبد الوهاب" رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:37 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندبًا كليًا من مجلس الدولة، وذلك لمدة عام.

ومن الجدير بالذكر ان المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يقوم بجولة تفقدية بمحافظات الصعيد، المنطقة الحرة بقفط، وهي الزيارة التي تأتي في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد. 


وخلال الزيارة قام المستشار محمد عبد الوهاب بتفقد مبنى المنطقة الحرة حيث بحث أوضاع العاملين والقائمين عليها، واستمع لاحتياجاتهم ومقترحاتهم للاضطلاع بمهامهم على النحو الذي يسهم في تعزيز  دور المنطقة الحرة في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
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