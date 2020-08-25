"عبد الوهاب" رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام

ومن الجدير بالذكر ان المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يقوم بجولة تفقدية بمحافظات الصعيد، المنطقة الحرة بقفط، وهي الزيارة التي تأتي في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد.







