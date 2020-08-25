جيب كومباس 2022 jeep compass الجديدة تظهر رسميا.. صور

جيب كومباس 2022 jeep compass و ظهرت لها صور تجسسية و لكن بتمويية مبالغ فية لدرجة اننا لم نستطيع ان نرصد شكل المقصورة الداخلية للسيارة. أجرت شركة جيب اختبارا ل سيارتها الجديدةو ظهرت لها صور تجسسية و لكن بتمويية مبالغ فية لدرجة اننا لم نستطيع ان نرصد شكل المقصورة الداخلية للسيارة.





الجديدة جيب كومباس 2022 jeep compass جائت بتحديثات و تحسينات جديدة ظهرت علي الفوانيس الامامية و الفوانيس الخلفية التي ظهرت عبر التموية . ويبدو ان السيارة





جيب كومباس 2022 jeep compass من الداخل بشاشة كبيرة فوق لوحة القيادة تشبة ال i-pad و هي شاشة جديدة كليا و مختلفة تماما عن شاشاتها التقليدية في سياراتها الكروس اوفر . كما جائت السيارة





ولم تتوافر معلومات رسمية من جيب حول محرك سياراتها الجديدة جيب كومباس 2022 jeep compass و يوجد احتمال ان تأتي بمحرك مقارب من محرك السيارة جيب كومباس 2022 jeep compass التي تأتي بمحرك 1300 سي سي تيربو 130 حصان .





و تتوافر السيارة جيب كومباس 2022 jeep compass ابضا بنفس المحرك فئة s يعطي قوة تصل الي 150 حصان و ستأتي كومباس 4xe هايبرد بقوة تبلغ 190 حصان أو 240 حصان، ونطاق كهربي نقي يقدر بـ 50 كم لكل شحنة.



