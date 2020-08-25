جيب كومباس 2022 jeep compass الجديدة تظهر رسميا.. صور

أجرت شركة جيب اختبارا لسيارتها الجديدة جيب كومباس 2022 jeep compass و ظهرت لها صور تجسسية و لكن بتمويية مبالغ فية لدرجة اننا لم نستطيع ان نرصد شكل المقصورة الداخلية للسيارة.
ويبدو ان السيارة الجديدة جيب كومباس 2022 jeep compass جائت بتحديثات و تحسينات جديدة ظهرت علي الفوانيس الامامية و الفوانيس الخلفية التي ظهرت عبر التموية .
كما جائت السيارة جيب كومباس 2022 jeep compass من الداخل بشاشة كبيرة فوق لوحة القيادة تشبة ال i-pad و هي شاشة جديدة كليا و مختلفة تماما عن شاشاتها التقليدية في سياراتها الكروس اوفر .
ولم تتوافر معلومات رسمية من جيب حول محرك سياراتها الجديدة جيب كومباس 2022 jeep compass و يوجد احتمال ان تأتي بمحرك مقارب من محرك السيارة جيب كومباس 2022 jeep compass التي تأتي بمحرك 1300 سي سي تيربو 130 حصان .
و تتوافر السيارة جيب كومباس 2022 jeep compass ابضا بنفس المحرك فئة s يعطي قوة تصل الي 150 حصان و ستأتي كومباس 4xe هايبرد بقوة تبلغ 190 حصان أو 240 حصان، ونطاق كهربي نقي يقدر بـ 50 كم لكل شحنة.
ومن المقرر ان السيارةجيب كومباس 2022 jeep compass ستصل إلى الأسواق بحلول 2022 و ستباع في نفس العام موديل 2022.