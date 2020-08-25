AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

جيب كومباس 2022 jeep compass الجديدة تظهر رسميا.. صور

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:11 م
جيب كومباس 2022 jeep
جيب كومباس 2022 jeep compass
Advertisements
اشرف عطية
أجرت شركة جيب اختبارا لسيارتها الجديدة جيب كومباس 2022 jeep compass و ظهرت لها صور تجسسية و لكن بتمويية مبالغ فية لدرجة اننا لم نستطيع ان نرصد شكل المقصورة الداخلية للسيارة.  

ويبدو ان السيارة  الجديدة جيب كومباس 2022 jeep compass جائت بتحديثات و تحسينات جديدة ظهرت علي الفوانيس الامامية و الفوانيس الخلفية التي ظهرت عبر التموية . 

كما جائت السيارة جيب كومباس 2022 jeep compass من الداخل بشاشة كبيرة فوق لوحة القيادة تشبة ال i-pad و هي شاشة جديدة كليا و مختلفة تماما عن شاشاتها التقليدية في سياراتها الكروس اوفر . 

ولم تتوافر معلومات رسمية من جيب حول محرك سياراتها الجديدة جيب كومباس 2022 jeep compass و يوجد احتمال ان تأتي بمحرك مقارب من محرك السيارة جيب كومباس 2022 jeep compass التي تأتي بمحرك 1300 سي سي تيربو 130 حصان . 

و تتوافر السيارة جيب كومباس 2022 jeep compass ابضا بنفس المحرك فئة s يعطي قوة تصل الي 150 حصان و ستأتي كومباس 4xe هايبرد  بقوة تبلغ 190 حصان أو 240 حصان، ونطاق كهربي نقي يقدر بـ 50 كم لكل شحنة.

ومن المقرر ان السيارةجيب كومباس 2022 jeep compass ستصل إلى الأسواق بحلول 2022 و ستباع في نفس العام موديل 2022. 
جيب كومباس 2022 jeep compass الجديدة تظهر رسميا.. صور
جيب كومباس 2022 jeep compass الجديدة تظهر رسميا.. صور
جيب كومباس 2022 jeep compass الجديدة تظهر رسميا.. صور
جيب كومباس 2022 jeep compass الجديدة تظهر رسميا.. صور
جيب كومباس 2022 jeep compass الجديدة تظهر رسميا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جيب «jeep» تعلن عروضا جديدة على سياراتها في مصر

مواصفات أكثر 5 سيارات يعشقها الرجال ولا تفضلها النساء.. صور

رسميا .. انطلاق تويوتا كورولا كروس أوفر الجديدة 2021.. فيديو وصور

ظهور جيب رانجلر الجديدة أثناء اختبارها.. صور

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee .. صور

مواصفات هيونداي سنتافي hyundai santa fe N .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

بعد إحالته للانضباط.. ننشر بنود مذكرة الحكام ضد عدلي القيعي بشأن القمة 120

شاهد.. جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو تغوص في الأعماق

قطعها وحطها فى الديب فريزر .. ضبط الجزار المتهم بقتل زوجته في الجيزة

شاهد| مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لدى وصوله الأردن

دعوت على شخص واستجاب الله دعائي وندمت فماذا أفعل؟

بسبب عدلي القيعي.. أحمد حسن يهاجم اللجنة الخماسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب كومباس 2022 jeep compass الجديدة تظهر رسميا.. صور

توب وبنطلون مشجر .. هنا الزاهد تجذب جمهورها بإطلالة رقيقة

تحذير .. دراسة تكشف عن فئة جديدة أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا