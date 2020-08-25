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رياضة

الألومنيوم يستقر على دخول المعسكر المغلق بالأسيوطي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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رباب الهوارى
استقر ياسر الكنانى المدير الفنى لفريق الألومنيوم ، على دخول اللاعبين معسكرا مغلقا بدءا من يوم 1 سبتمبر القادم ويستمر حتى يوم 10 من نفس الشهر، استعدادا لاستئناف دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

ومن المقرر أن يشهد المعسكر خوض الفريق مباريات ودية قوية للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى اللاعبين بعد فترة توقف دامت أكثر من 4 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويواصل فريق الألومنيوم تدريباته بالوقت الحالي على استاد الألومنيوم الرياضي ، قبل الدخول فى المعسكر المغلق .

وكان قد أعلن اليوم مسئولي نادي الألومنيوم عن شفاء حالة لاعبه المصاب بفيروس كرونا ليصبح الفريق جاهزا لعودة وإستئناف المسابقة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .
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