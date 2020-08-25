الألومنيوم يستقر على دخول المعسكر المغلق بالأسيوطي

استقر ياسر الكنانى المدير الفنى لفريق الألومنيوم ، على دخول اللاعبين معسكرا مغلقا بدءا من يوم 1 سبتمبر القادم ويستمر حتى يوم 10 من نفس الشهر، استعدادا لاستئناف دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .





ومن المقرر أن يشهد المعسكر خوض الفريق مباريات ودية قوية للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى اللاعبين بعد فترة توقف دامت أكثر من 4 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.





ويواصل فريق الألومنيوم تدريباته بالوقت الحالي على استاد الألومنيوم الرياضي ، قبل الدخول فى المعسكر المغلق .



