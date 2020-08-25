انتهاء تنفيذ 13 مشروعا رياضيا في الوادي الجديد

أعلن بهاء الدين شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، انتهاء تنفيذ 13 مشروعا لخدمة الشباب وممارسة الرياضة على أرض المحافظة خلال موازنة العام المالي 2020م بتكلفة 35 مليونا و250 ألف جنيه.





وأكد بهاء الدين، انتهاء إنشاء 3 مبانٍ إدارية في مراكز شباب الجهاد والعروبة بالداخلة ونادي شباب مصر بالخارجة، بتكلفة مليون و150 ألف جنيه لكل مبنى، كما جرى الانتهاء من رفع كفاءة فندق " الرياضيين" بالاستاد الرياضي بمدينة الخارجة ومضمار رياضي بالاستاد" ترتان" بتكلفة 6 ملايين جنيه.





وأضاف أنه جرى إنشاء 4 ملاعب خماسي نجيل صناعي في مراكز شباب (السبط – القطارة – عارف-عدن) بتكلفة 550 ألف جنيه لكل ملعب، و4 ملاعب كرة قدم قانونية بمراكز شباب (الفرافرة – الداخلة – الراشدة – باريس) بتكلفة 4 ملايين و650 ألف جنيه لكل ملعب.





من جانب آخر سبق أن اعتمدت محافظة الوادي الجديد خطة العام المالي لمشروعات الخطة الاستثمارية بمبلغ 62 مليونا و277 ألف جنيه للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في العام المالي الجاري 2020/ 2021م لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية للمركز وقراه.





وأكد المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد اليوم، أن خطة المشروعات الاستثمارية للمركز تشمل تخصيص 38 مليون جنيه لمشروعات ورصف الطرق الداخلية، وتخصيص 13 مليونا و498 ألف جنيه لمشروعات تحسين البيئة، و8 ملايين جنيه لمشروعات الكهرباء، ومليونين لدعم احتياجات الوحدات المحلية بالمدينة والقرية.









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