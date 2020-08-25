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محافظات

محافظ قنا ورئيس الهيئة العامة للاستثمار يناقشان احتياجات المستثمرين

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:35 م
اللواء أشرف الداودي،
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا
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يوسف رجب

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والمستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، اجتماع مع عدد من المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين بـ"هو" نجع حمادى وكلاحين قفط " للتعرف على احتياجاهم ومناقشة المعوقات التى تواجههم فى الاستثمار بالمناطق الصناعية بالمحافظة وكيفية التغلب عليها.


جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ وكمال شلبي سكرتير عام المحافظة، وعدد من المعنيين بملف الصناعة والاستثمار بالهيئة والمحافظة.


أوضح محافظ قنا، أن الدولة خصصت حوالي ٣ مليارات جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعيتين في قفط وهو بنجع حمادي، مؤكدًا تقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها.


وأشار إلى أن زيارة رئيس الهيئة العامة للاستثمار دليل على أن ملف الاستثمار يُعد أحد الملفات المهمة على أجندة الحكومة في هذه المرحلة، مؤكدًا أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا  للمستثمرين لزيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري.


وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إلى أنه تم عقد عدد من الدورات التدريبية لتأهيل العاملين وتنمية قدراتهم المختلفة ذات الصلة بتقديم خدمات الاستثمار وذلك في إطار ما توليه الهيئة من اهتمام بتنمية مهارات العنصر البشري القائم على تقديم الخدمات الاستثمارية.


وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الهدف الرئيسي لزيارة محافظة قنا هو بحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة و الالتقاء بمجموعة من المستثمرين لبحث عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بتسيير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة العمل وذلك في  إطار سعي الهيئة العامة  للاستثمار والمناطق الحرة لتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في مختلف محافظات مصر تماشيًا مع خطة الدولة المصرية لخلق مناخ جاذب للاستثمار وبيئة حاضنة للأعمال.


وعلى هامش الاجتماع تفقد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والوفد المرافق له منطقة قفط الصناعية والمنطقة الحرة العامة بقفط ومركز خدمة المستثمرين بمدينة قنا ومنطقة هوّ الصناعية بنجع حمادي، لبحث الفرص الاستثمارية بتلك المناطق ومتابعة سير العمل بالمركز الجديد.

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محافظ قنا ورئيس الهيئة العامة للاستثمار يناقشان احتياجات المستثمرين
محافظ قنا ورئيس الهيئة العامة للاستثمار يناقشان احتياجات المستثمرين
محافظ قنا ورئيس الهيئة العامة للاستثمار يناقشان احتياجات المستثمرين
محافظ قنا ورئيس الهيئة العامة للاستثمار يناقشان احتياجات المستثمرين
محافظ قنا ورئيس الهيئة العامة للاستثمار يناقشان احتياجات المستثمرين
محافظ قنا ورئيس الهيئة العامة للاستثمار يناقشان احتياجات المستثمرين
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